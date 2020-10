Ser madre viene acompañado de una retahíla de responsabilidades y retos que ponen de manifiesto capacidades que, a veces, ni nosotras mismas sabíamos que teníamos.

En este tiempo de aislamiento social, cuando la cuarentena nos pone en bandeja de plata esa gran oportunidad de estar con nuestras criaturas durante las 24 horas, los siete días de la semana, no han faltado las ganas de salir corriendo para abrazar y besar a las maestras, maestros y cuidadores, quienes pasan gran parte de la jornada con ellos.

¿Extenuante, agotador y drenante este rol 24/7 encerrados en el hogar? ¡Por supuesto! Si bien es cierto que una vez nos convertimos en madres nunca dejamos de serlo, también lo es que este periodo de cuarentena a causa de la pandemia por COVID-19, no ha permitido esa pausa que nos permite la rutina en circunstancias normales.

No obstante, la psicóloga licenciada Patricia Acevedo López exhortó a ver la cuarentena desde el aspecto positivo, donde la planificación es vital para disminuir el estrés diario para que mamá pueda “liberarse” un poco en esa jornada completa.

“Ha sido un periodo de aprendizaje. Saca los domingos para establecer el plan de la semana. Ten claro que con el transcurso de los días, este plan puede sufrir algunos cambios y no pasa nada”, expuso al resaltar que delegar las tareas es la clave y que, como familia, debemos ser un equipo.

Con el permiso de los padres, sabemos que ustedes también hacen su parte, pero esta vez le toca a mamá. Ya eres toda una especialista. ¡Chequea!

Mamá chef

Mamá 24/7

Mamá se las ha inventado, desde perfeccionar ciertos platos hasta aventurarse con unos nuevos. Ya que eres toda una chef, este periodo es perfecto para que los niños aprendan a hacer recetas en la cocina. Modifica la receta, de acuerdo con los ingredientes que tengas. ¿Cómo involucrarlos? Déjales saber que van a ser tus ayudantes haciendo esa receta seleccionada y qué les va a tocar a hacer en el proceso. Delégales algunos ingredientes.

Ideas para hacer: pan, cupcakes, brownies, meriendas con frutas, galletas de avena.

“Este proceso de compartir mamá con los niños permitirá hacer otro tipo de conexión u olvidarse de las preocupaciones alrededor. Aunque el resultado final no sea el esperado, vivan y enfóquense en la experiencia. Será un proceso de aprendizaje para todos y un tiempo para conectar que, al final de ese proceso, será un lazo más fuerte”, dijo Acevedo López.

Mamá entretenimiento

Mamá 24/7

Luego de que mamá lleva todo el día trabajando, llega el momento de liberar tensiones. ¡Y qué ocurrencias tiene para entretener! Si por un lado papá se responsabiliza de darle seguimiento a las labores de la escuela, mamá puede estar a cargo del entretenimiento de los niños.

Ideas para hacer: Realiza una tarde de disfraces con lo que los niños tengan en la casa. Simulen un circo, uno puede hacer de payaso e incluye malabaristas, con las mismas cosas que ya tienen en el hogar. Crea una noche o tarde de karaoke. Saca tu laptop o tableta y vean película bajo las estrellas. Si tienes patio o balcón, crea un área de acampar en la que puedes usar cojines y colócale luces de Navidad. Incluye libros y hasta una lámpara.

“Pasamos tanto tiempo encerrados, que tener ese espacio, ya sea en el patio o balcón, incita a la creatividad de los niños. Puedes hasta colocar sábanas en los cordeles y crear una propia área de acampar. Hay muchas cosas que podemos hacer. Esto también podría ser en la sala. Es un buen tiempo para activar nuestra creatividad y ver qué podemos hacer con lo que tenemos en el hogar. Ese momento sirve también para descansar y desconectarse. Funciona tanto para las madres como para los niños y demás miembros del núcleo familiar. Lo importante es que las actividades las disfruten y no se vean como una carga, sino como un espacio de relajarse”, exhortó.

Mamá mediadora

Mamá 24/7

Donde hay dos niños o más puede que el encierro propicie más roces entre ellos. ¡De seguro! Pero, ahí está mamá al rescate y usando todas sus técnicas para bajar la tensión del momento, ser mediadora y hasta negociar.

Ideas para hacer: Usa la negociación. Cuando un niño comete un acto, “castigar para que aprenda”, no siempre funciona. Observa cómo el niño se maneja y pregunta por qué tuvo o cometió esa conducta. Explica si va a tener alguna limitación de algún privilegio por la acción cometida, desde un aspecto de educación positiva, con el fin de que mejore poco a poco. “Estamos bajo estrés y por salir del paso le castigamos. Sabemos que no es un proceso fácil, pero siempre invito a mamá a llevar a cabo este proceso. Es normal que nuestras personalidades comiencen a salir a flote. Aprovecha el momento para comenzar a conocer la personalidad del niño o los niños y cómo mermarlos. Es importante que mamá se mantenga neutral y que antes de que comencemos a señalar algo, busquemos qué fue lo que pasó, separarlos y preguntar. Dejarles saber que mamá no está para señalar, sino para ayudar, escuchar e invitar a que dejen de sentir esas emociones”, aconsejó la psicóloga licenciada.

Mamá maestra

Mamá 24/7

Este es un sombrero que mamá se pone por naturaleza, pues enfatiza su rol en la educación de su hijo. Hay que reconocer que a muchas se les da de manera magistral y otras identifican que no tienen la paciencia suficiente para hacerlo.

Ideas para hacer: Identifica qué materia merece más atención o refuerzo. Busca ayuda externa con algún familiar o amistad, o busca tutorías online, pues no todo lo vas a dominar. Además, crea un horario de estudios para los niños.

“Si notas que el niño está cansado y te estás alterando, toma una pausa. Mamá no es la maestra, por lo que hay que darle ese espacio al niño para que se exponga y que mamá solo supervise. Debe intervenir solo cuando sea necesario y separar esos espacios. Siempre hay que levantar bandera; cuando el niño tiene la capacidad de hacer sus tareas, que es en la mayoría de los casos, no es necesaria esa ayuda. Que mamá entienda que no es la maestra y evite pasarle la frustración al niño”, recomendó Acevedo López.

Mamá seguridad

Mamá 24/7

Si hay alguien a quien le place velar por el bienestar de los chicos, ¡esa es mamá! Entre el uso correcto de mascarillas, el lavado de manos con jabón constante, y “no manos en la boca, manos ni nariz”, mamá sabe de lo que está hablando. Habla acerca de las consecuencias que tiene el salir de la casa y no seguir las medidas de prevención.

Ideas para hacer: Crea una rutina que incluya sana alimentación y al menos media hora de actividad física, lo que ayudará al fortalecimiento del sistema inmunológico. Pueden hacer rutinas de ejercicios o Zumba; de esta manera se mueven y activan. Identificar tus necesidades como mamá y la de los niños, y estas actividades pueden ser un complemento. Vela por que se respeten los periodos de sueño y descanso para que sean funcionales. Crea la rutina de una hora o media antes de dormir, que incluya desconectarse de los aparatos electrónicos y darse un baño de agua tibia. Esto ayudará a que se preparen para descansar y será más fácil regresar eventualmente a la rutina de antes.

“Hay que dejarles saber a los niños, de acuerdo con su edad, en el lenguaje que puedan entender, las razones de este tiempo de cuarentena. En algún momento vamos a salir y no podremos tocar las superficies ni abrazar. Si no lo sabe con anticipación, el niño lo va a hacer porque es su naturaleza. Incluye el lavado de manos con frecuencia para que se sientan protegidos. Enterarse y sentirse guiados por sus padres les dará más seguridad”, concluyó la experta en salud mental.