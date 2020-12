Puerto Rico y el resto del mundo, se encuentran bajo la nueva normalidad del mundo pandémico: llevar siempre puesta la mascarilla, mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos continuamente y usar geles antibacteriales. Por eso, mientras sea necesario para evitar los contagios y por el bien de todos, The Mall of San Juan sigue trabajando para repensarse y que sus visitantes disfruten de una experiencia de compras que aunque distinta en algunos aspectos, sigue siendo igual de memorable.

A pesar de las limitaciones de aforo, el centro comercial de clase mundial se ha reinventado para ofrecer nuevos servicios que faciliten la experiencia de compras. “Nuestra planta física y diseño, además de los estrictos protocolos que hemos implantado, hacen que los compradores se sientan seguros y cómodos, haciendo de The Mall of San Juan un destino preferido en tiempos de COVID”, dice Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan, donde se han diseñado líneas de espera con espacios definidos a 6 pies de distancia, para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

PUBLICIDAD

Incluso, The Mall of San Juan ha logrado que la experiencia de compras en el centro se transporte a casa, con el mismo estilo que lo caracteriza. “La alta demanda de compras por internet ha saturado el servicio y las entregas a Puerto Rico están demorando cada vez más y también son costosas, por lo que hemos entendido que ahora, más que nunca, dependemos de las compras en las tiendas físicas”, recalca la ejecutiva. “Esto también permite que se estimulen la economía y los comercios locales”.

Por ejemplo, desde principios de octubre, The Mall of San Juan lanzó su programa Delivery by The Mall of San Juan, mediante el cual se comenzaron a hacer entregas cada miércoles, de parte de sobre 30 tiendas participantes. Al tiempo que anunció una alianza con Shell para ofrecerle a sus clientes la oportunidad de ganar gasolina gratis por un año.

“Seguimos creando nuevos conceptos con el objetivo de apoyar a nuestros comerciantes y estimular las ventas de forma directa, pero también queremos llevar la experiencia única de The Mall of San Juan a sus hogares”, abunda Marquina.

El servicio de entregas —que es gratuito y es efectivo solo en órdenes de $75 o más— llega hasta Dorado, Guaynabo, San Juan, Río Grande y algunas zonas de Trujillo Alto.

Haz tus compras

1. Visítanos: Distanciamiento, protocolos y mascarilla requerida.

2. Llama, ordena y recoge: Otro nuevo servicio que se suma para facilitarle al cliente el proceso de compras en The Mall of San Juan es el curbside pick-up. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. El cliente hace su orden por teléfono en las tiendas participantes —que ya son más de 25— y luego recoge la mercancía, inclusive su comida, en las áreas designadas.

PUBLICIDAD

3. Entregas a tu casa: Ahora puedes recibir tu compra en tu casa todos los miércoles cuando compras $75 o más. ¿Qué tienes que hacer? Llama al 787-759-6310 para buscar la tienda participante, ordena y ¡listo!

Para estar al día

El horario de The Mall of San Juan cambiará a partir de mañana, 18 de diciembre, por la temporada navideña. Escanea el código QR a continuación para los detalles.