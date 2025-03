Cuando las empresas celebran acontecimientos tan importantes como los aniversarios, que demuestran el éxito a pesar de las adversidades del camino, es momento de analizar el recorrido y poner la mira en el futuro.

Como parte importante dentro de la industria de los centros comerciales de Puerto Rico, el futuro de The Mall of San Juan se perfila con la promesa de innovación constante, experiencias de compra diferentes y alianzas estratégicas que potencian su crecimiento. Así lo destacó Marnie Marquina, gerente general del centro comercial ubicado en San Juan.

Marquina, quien también es la presidenta de la Asociación de Centros Comerciales de Puerto Rico, destacó que, con el paso de los años, la transformación de estos espacios ha sido fundamental para mantenerse al día con las expectativas cambiantes de los consumidores.

The Mall of San Juan es un claro ejemplo de cómo la renovación continua y el enfoque en la experiencia pueden ser factores clave en el éxito de un centro comercial. Y es que The Mall of San Juan ha logrado diferenciarse, adaptándose a los tiempos y abriendo nuevas oportunidades para el comercio local e internacional.

Conceptos atemperados a la realidad

El concepto del centro comercial ha evolucionado significativamente en los últimos años. En un mercado donde la competencia dentro de este ámbito es una realidad, The Mall of San Juan ha logrado destacarse como un centro prémium, único en su clase en Puerto Rico. Marquina destacó que la clave ha sido ofrecer algo diferente en el mercado.

Según la gerente general, The Mall of San Juan se ha consolidado como un destino de compras, gastronomía, entretenimiento y eventos único en su clase, comparable con los centros comerciales más importantes del mundo. No competimos con otros, sino con nosotros mismos, desafiándonos día a día para ofrecer una experiencia prémium y diferenciada.

“Todos los centros comerciales en Puerto Rico ofrecen, de una manera u otra, una experiencia distinta y The Mall of San Juan ha sabido diferenciarse al enfocarse en brindar una propuesta única: somos un centro prémium, el único en Puerto Rico”, destacó la ejecutiva.

Esta estrategia ha permitido atraer a un público exclusivo, especialmente turistas en busca de marcas de lujo. Sin embargo, el verdadero reto ha sido mantenerse relevante en un mercado local en constante evolución. Para Marquina, el éxito del centro comercial radica en ofrecer una experiencia integral que conecte con todos los públicos.

“Para mí, se trata de que nuestro ofrecimiento sea inclusivo y significativo para todos. Tenemos una responsabilidad social con nuestra comunidad, y queremos que nos vean como una plataforma para marcas locales y nuevos empresarios. De hecho, en The Mall of San Juan, las marcas puertorriqueñas tienen un espacio significativo, permitiendo a emprendedores locales proyectarse en un escenario a la par con marcas de renombre internacional”, enfatizó.

Con esta visión, The Mall of San Juan no solo es el destino preferido para quienes buscan estas marcas y experiencias, sino también un motor de crecimiento y oportunidades para la comunidad local.

The Mall of San Juan se ha consolidado como un destino especializado y preferido para la moda masculina, ofreciendo una selección de marcas de renombre internacional que no se encuentran en ningún otro lugar en Puerto Rico. Con tiendas exclusivas como Hugo Boss, Zafiro y la única tienda de Psycho Bunny en la isla, el centro comercial se ha convertido en el lugar ideal para quienes buscan lo último en moda masculina.

Además de estas marcas de lujo, The Mall of San Juan ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos. Desde marcas de alta gama como Salvatore Ferragamo hasta propuestas locales como Enzo, que presenta una curaduría de moda multimarcas, el centro comercial se distingue por su diversidad y calidad en su oferta.

Con una selección que abarca desde lo más exclusivo hasta lo más accesible, The Mall of San Juan se ha consolidado como un destino de compras único, capaz de satisfacer las necesidades de todos los amantes de la moda masculina.

También ha dado espacio a empresas emergentes como la tienda Uncommon, que comenzó como una tienda online y ahora tiene presencia física en el centro comercial. Este tipo de alianzas con nuevos empresarios “demuestra el compromiso del centro comercial con la innovación y el emprendimiento local”, sostiene Marquina.

Nuevas alianzas

El crecimiento de The Mall of San Juan no se limita a la ampliación de su oferta de tiendas. La construcción de nuevas alianzas estratégicas es otro de los elementos clave para asegurar su futuro. Durante la pandemia, se creó una asociación entre centros comerciales en Puerto Rico, un esfuerzo que surgió de la necesidad de enfrentar los retos comunes de la industria. Este esfuerzo colaborativo ha permitido que los centros comerciales de la isla puedan crear sinergias y establecer nuevas oportunidades de crecimiento.

Marnie Marquina representa la industria como presidenta de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) desde enero de 2025.

“Los retos son los mismos para todos. Nos unimos por los retos y ahora nos unen las oportunidades”, dijo Marquina.

The Mall of San Juan también ha logrado expandir su influencia más allá de su área geográfica, formando alianzas con clubes exclusivos, hoteles y asociaciones profesionales, ofreciendo programas de lealtad y beneficios. La estrategia de ofrecer beneficios tangibles a través de estas asociaciones es un ejemplo claro de cómo The Mall of San Juan se está adaptando a las demandas de los consumidores más exigentes.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.