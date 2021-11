The Mall of San Juan es considerado un destino gastronómico por su exquisita oferta de restaurantes, todos con terraza al aire libre. Y, cuando hablamos de un ambiente inolvidable, no hay nada mejor que visitar este centro comercial para pasar un rato ameno en sus restaurantes y locales especializados. Aquí es donde una salida de compras se complementa perfectamente con la experiencia de degustar un buen plato, brindar con una exquisita copa de vino, deleitarse con un postre inolvidable o levantar las buenas vibras con un delicioso café.

Y, como era de esperarse, estas Navidades no será la excepción, ya que los diferentes restaurantes se unen a las festividades en su ofrecimiento y experiencias. Además, el centro comercial cuenta con valet parking de lunes a domingo para conveniencia de los visitantes.

VIN’US

Si este Día de Acción de Gracias buscas una experiencia diferente, salir de la rutina y llevar esta celebración a otro nivel, tienes que visitar la distintiva enoteca y restaurante de cocina internacional-creativa Vin’us, en el segundo nivel. Para esa fecha especial, tendrá un menú que incluye: pavochón, criollo stuffing, risotto con gandules y ensalada de papa por $38 por persona. Su ambiente moderno y casual ofrece la oportunidad para descubrir y compartir buenos vinos, probar sabores diferentes y disfrutar de una variada gastronomía. Para reservaciones y horarios, llama al 787-302-3075.

Metropol Restaurant

El Metropol Restaurant, en el primer nivel, se une a la celebración navideña con exquisitos manjares de la época. Para la cena de Acción de Gracias estarán ofreciendo un menú digno de la festividad: pechuga de pavo, relleno, arroz con gandules, ensalada de papa y pie de calabaza. También tendrán las cenas navideñas comenzando desde el miércoles, 1 de diciembre con su lechón asado, arroz con gandules, guineítos, morcilla y pasteles. Y para quienes deseen ser anfitriones de una buena fiesta en casa, Metropol les ofrece sus combos navideños durante el mes de diciembre, que incluyen: lechón asado, arroz con gandules, guineítos, morcilla y pasteles. Para el horario regular, de los días festivos e información, llama al 787-302-0118.

Il Nuovo Mercato

Los jueves la cita obligada es en Il Nuovo Mercato, en el tercer nivel. Su ambiente exquisito con happy hour y música en vivo será el mejor lugar para disfrutar de su concepto de estilo mercado italiano. Sus cinco bodegas de pescados, pizza, pasta, veggie y carnes, además de su carta de vinos y cocteles, serán suficiente para satisfacer los gustos de los comensales. Toda esta experiencia podrás vivirla desde la hermosa terraza con la mejor vista a la Laguna San José. Así, esa celebración se tornará única. Para horarios e información, llama al 787-922-2734.

Starbene Caffé

Siempre es reconfortante disfrutar de un buen café mientras saboreas un delicioso postre o un refrescante gelato, sobre todo si se trata de un ambiente familiar, casual y relajado como el que encuentras en Starbene Caffé, en el tercer nivel. El olor de sus sabrosos postres se funde con el aroma de su pan horneado, logrando que este espacio gastronómico se convierta en el sitio perfecto para degustar las maravillas de Italia sin tener que viajar muy lejos. Esta experiencia cobra otro sentido cuando del brunch buffet se trata, el cual los comensales pueden disfrutar todos los domingos hasta la 1:30 p.m. Para horarios e información, llama al 787-462-7115.

Clandestina

Durante los meses de noviembre y diciembre, Clandestina, en el primer piso, está de fiesta, por lo que tendrán happy hours todos los viernes de 5:00 p.m. en adelante para que brindes con tus margaritas a $5. Además, podrás disfrutar de su kareoke. Los sábados y domingos la fiesta continúa de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. con las mimosas a 2 x 1. Para horarios e información, llama al 939-276-5370.

Tijuana’s Bar & Grill

La fiesta en Tijuana’s, en el segundo nivel, es todo el año, por lo que continúan los happy hours de la margarita tradicional a 2 x $10 todos los días y todo el día. (jueves, viernes y sábado hasta las 4:00 p.m.). Mientras que las margaritas premium están a $12 desde las 5:00 p.m. los jueves, viernes y sábado. También hay happy hour de DonQ, Dewars WL y Tito’s a $5 y Dewars 12 a $6. Y, como cada instante es una celebración, cuenta con un menú para cada día de la semana, donde compras uno y el segundo plato es a 50 % desde las 5:00 p.m. Para horarios e información, llama al 787-302-3071.

Burger & Beer Joint

La franquicia, en el tercer nivel, te da la opción de crear una hamburguesa a tu gusto o seleccionar de entre las alternativas del menú Signature Line con el beef blend de la casa —una mezcla de brisket y carne Black Angus o el Platinum Line, en el que se destacan opciones como Wild Thing (con 1/2 libra de carne de visón), o el Stairway to Heaven (con 1/2 libra de wagyu beef). Para cada plato, el menú recomienda una cerveza diferente y algunas son locales, como Magna y Santo Viejo Old Harbor.

KrIspy Kreme Doughnuts y Cafeto

En el primer nivel, Krispy Kreme Doughnuts, la cadena de donas —hechas y fritas in house—, que sirve café arábico de Puerto Rico y bebidas congeladas o chillers; y Cafeto, muy cerca del atrio central, con diferentes tipos de café, con los granos de Alto Grande, sándwiches y dulces de repostería, complementan la oferta gastronómica del centro comercial.