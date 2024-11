La Navidad es tiempo de celebrar, compartir, cenar, hacer compras y entretenerse. Pero, aunque todo esto suene a muchos destinos, todo es posible en The Mall of San Juan porque su variedad de tiendas, restaurantes y establecimientos especializados, además de su mágico ambiente, hacen de este espacio uno de gran disfrute en esta época festiva.

Contagiados con el espíritu navideño, muchos establecimientos traen propuestas culinarias diversas, experiencias de entretenimiento y ofertas para que el público disfrute su Navidad en The Mall of San Juan.

Il Nuovo Mercato

Il Nuovo Mercato ( Suministrada )

¿Qué mejor que una cena en un ambiente diferente? Y mejor aún si el espíritu navideño se hace sentir. Y es que Il Nuovo Mercato trae su lechón a la vara todos los sábados (desde el 30 de noviembre al 4 de enero), dando paso a la celebración culinaria puertorriqueña. La época también se apodera de su menú especial de cócteles navideños, tales como: Gingerbread Old Fashioned, White Christmas con vodka, Candy Cane con prosecco, Cascanueces con tequila y su exclusivo Coquito del Mercato, el cual estará disponible en botellas para llevar, tanto en su versión virgen o con alcohol.

Cafeto

Cafeto ( Shutterstock )

Para celebrar la Navidad, no hay nada mejor que el delicioso Red Velvet Frozen Coffee, el cual es magistralmente confeccionado con su base de red velvet, café, leche y white mocha. Su precio: $7.50 con tax incluido. Una bebida refrescante y deliciosa para acompañarte esta Navidad, ya sea de mañana, de tarde o en tu salida de noche.

Vin'us ( Suministrada )

Krispy Kreme Doughnuts

Krispy Kreme Doughnuts ( Suministrada )

Se ubica en el primer nivel de The Mall of San Juan y, además de sus tiernas donas hechas in house, también ofrece para acompañarlas el café arábico de Puerto Rico y sus populares chillers de diversos sabores.

Hazel Bar

Hazel Bar ( Suministrada )

Si buscas obsequiar algo especial y memorable, puedes optar por la Santa’s Little Box o Elf Working Together, unas cajitas de regalo que pueden llevar entre uno, dos y hasta cuatro de sus exquisitas creaciones. Estas cajitas temáticas estarán disponibles desde el mes de diciembre, aunque desde noviembre cuentan con las Hazel Box (4 postres). Además, si quieres seguir repartiendo dulzura, puedes ordenar cualquiera de sus espectaculares tartas de temporada para que la cena de Acción de Gracias cierre con broche de oro. Hay varios sabores a escoger: Pecan Pie, Decadent Pecan Pie, Pumpkin Pie, Tres Leches y Apple Pie. Cabe mencionar que el miércoles antes de Acción de Gracias (27 noviembre) los clientes no tendrán que ordenar con anticipación, porque contarán con tartas disponibles en tienda.

Tijuana’s Bar & Grill

Tijuana's Bar & Grill ( Suministrada )

En Tijuana’s siempre hay motivo para celebrar y más cuando se trata de las festividades navideñas. Esta época especial llega con pleneros, artistas invitados y música en vivo para que disfrutes de la mejor comida mexicana en un ambiente festivo. Además de que el happy hour de margarita tradicional está a dos x $12, de lunes a viernes, hasta las 7:00 p.m., y sábados y domingos hasta las 4:00 p.m. Pero, eso no es todo, porque viernes, sábados y domingos las margaritas prémium están a $12 desde las 4:00 p. m. y hay happy hour de DonQ, Dewars WL y Tito’s a $5, y Dewars 12 a $6. Para horarios e información adicional, llama al 787-302-3071.

Metropol Restaurant

Metropol Restaurant ( Suministrada )

Para celebrar el Día de Acción de Gracias, Metropol Restaurant ofrece, no solo su exquisita cena de Acción de Gracias con pavo relleno, arroz con gandules, ensalada de coditos y postre para disfrutar ese día especial en su salón (11:00 a.m a 10:00 p.m), sino también la oportunidad de ordenar su cena para recogido y así llevar el mejor sabor a sus actividades familiares o laborales. Eso sí, mientras dure. Y, la cena navideña también estará disponible después de esta fecha para ofertas de recogido.

Starbene Caffé

Starbene Caffé ( Suministrada )

No hay Navidad sin un buen postre y en Starbene Caffé te ofrecen una deliciosa selección de postres navideños que van desde el típico tembleque, el arroz con dulce, la crostata de coco, la pastiera napoletana, un gelato de coquito y unas deliciosas galletas de jengibre. Pero también cuentan con una gran variedad de panettones, pandoros y turrones importados de Italia.

lala

lala ( Suministrada )

El restaurante lala en The Mall of San Juan es un destino culinario que combina un ambiente moderno y acogedor con una propuesta gastronómica diversa. Con un enfoque en la cocina internacional y un menú cuidadosamente elaborado, ofrece desde platos creativos hasta clásicos perfectos para deleitar los paladares más exigentes.