Cuando se trata de una industria tan dinámica y desafiante como la de los centros comerciales, llegar a una década en pleno funcionamiento es todo un desafío. Si a eso le unes huracanes, terremotos y hasta una pandemia, este hito se convierte en casi una medalla de honor al ingenio y la persistencia. Es así como The Mall of San Juan ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia y adaptabilidad, superando desafíos y aprovechando cada oportunidad para diferenciarse entre los demás.

Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan. ( BrandStudio )

Pero este éxito tiene una razón, y es el esfuerzo de su grupo de trabajo, que ha buscado cómo moverse y evolucionar. Como mencionó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan, el centro comercial ha vivido una variedad de fases, que van desde el crecimiento hasta la inestabilidad, pasando por momentos que muchas empresas no hubieran podido manejar con tanta rapidez.

PUBLICIDAD

“Hemos vivido, en estos diez años, todas las fases. Lo que a una compañía regular le hubiese tomado mucho más, nosotros lo tuvimos todo rápido”, comentó Marquina.

En 2017, el centro comercial enfrentó la devastación del huracán María, un evento que paralizó a gran parte de la isla, pero que también les brindó la oportunidad de reinventarse y adaptarse a nuevas realidades.

Además, la pandemia, los terremotos y otros desafíos políticos afectaron directamente el comercio y el flujo de clientes. Sin embargo, Marquina reconoció que cada uno de estos momentos difíciles fue visto como una oportunidad de evolución.

“Cada evento nos dio la oportunidad de reinventarnos, de reescribir la historia, de renacer”, explicó, destacando cómo el centro comercial se ha fortalecido a través de cada prueba.

En este aspecto, lo que realmente ha distinguido a The Mall of San Juan es su enfoque en ofrecer una experiencia única más allá de las compras. Desde su inauguración, la visión fue crear un espacio donde los visitantes pudieran disfrutar no solo de tiendas exclusivas, sino también de una experiencia completa.

De izquierda a derecha, Carla Arango, asistente de Mercadeo; Irene Muñiz, gerente de Mercadeo y Turismo; Tatiana Escalera, especialista sénior de Mercadeo y Auspicios, de The Mall of San Juan. ( BrandStudio )

“Todo lo hemos hecho diferente; solo competimos con nosotros mismos”, subrayó Marquina, lo que resalta la importancia de diferenciarse en un mercado competitivo.

En la actualidad, The Mall of San Juan celebra no solo sus 10 años, sino un futuro prometedor con nuevas alianzas y planes para seguir creciendo. En estas páginas observarán los logros, los aciertos, las innovaciones y los planes de este importante centro comercial ubicado en la ciudad capital, a solo minutos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Cronología del éxito

2012: Inicio de la construcción

Inicio de la construcción ( Suministrada )

Comienza la construcción del centro comercial.

Cuenta con 650,000 pies cuadrados de espacio.

Su ubicación es estratégica, a 2 minutos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y a menos de 10 minutos de las principales zonas turísticas.

La construcción del centro comercial inició en 2012 ( Suministrada )

2015: Gran inauguración

25 DE MARZO DEL 2015 RECORRIDO POR EL NUEVO CENTRO COMERCIAL THE MALL OF SAN JUAN QUE INAGURARA MANANA JUEVES CON EL PRESIDENTE DE TAUBMAN CENTERS EL SR ROBERT TAUBMAN david.villafane@gfrmedia.com ( David Villafane/STAFF GFR )

El 26 de abril abre sus puertas al público.

Genera más de 5,000 empleos directos.

Se posiciona como un destino único en el Caribe y una importante atracción turística.

2020: Innovación en tiempos de pandemia

Delivery by The Mall of San Juan ( Suministrada )

Implementa Delivery by The Mall of San Juan, un servicio que permite a los clientes recibir sus compras directamente en sus hogares.

2025: Expansión y consolidación

El 2025 marca el décimo aniversario de The Mall of San Juan. ( Suministrada )

Alberga a más de 100 comercios y marcas icónicas.

El 49 % de los comercios pertenecen a empresarios puertorriqueños.

El 60 % de las tiendas son exclusivas en Puerto Rico.

Se consolida como el destino de joyería más completo en la isla.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.