En las últimas semanas nos preguntamos qué será del futuro de la obstetricia y de nuestras queridas embarazadas. ¿El COVID-19 tendrá un impacto en el número de partos, método de partos e, inclusive, el tiempo más efectivo del parto? ¿Seguirán las embarazadas vacunándose contra la influenza, el tétano, la difteria y la tosferina (pertussis) (Tdap)? No tenemos muchas de las respuestas acerca del COVID-19, pero los nacimientos van a continuar y la pandemia del coronavirus no debe cambiar nuestro cuidado médico. Las embarazadas no deben cambiar sus planes de dar a luz debido de la dinámica de crisis que inunda las redes sociales. También sabemos que, vacunarse contra la influenza, el tétano, la difteria y la tos ferina durante el embarazo, sigue siendo seguro.

Muchas mujeres no se percatan que no están al día con su inmunización y que son susceptibles a enfermedades que pueden afectarlas a ellas o a sus bebés por nacer. Esta es la única oportunidad de darle protección al neonato para que, cuando nazca, esté cubierto contra la influenza. La vacuna contra la influenza no se puede administrar hasta después de los 6 meses, lo que significa que la cobertura de 0 a 6 meses solo ocurre si la madre se vacunó previo a su alumbramiento.

En Estados Unidos, la vacunación de la mujer embarazada está cerca del 50 % y en Puerto Rico apenas llega al 1 %. La vacuna contra la influenza de temporada está indicada en cualquier trimestre del embarazo, tan pronto se conozca que la mujer está gestando. La vacuna que se utiliza es la inyectable intramuscularmente. No se utiliza la intranasal. La prevención de enfermedades, como la influenza, cobra mayor relevancia ante los retos que enfrentamos en los servicios de salud durante la actual pandemia con el COVID-19.

A medida que el embarazo avanza, el abdomen en crecimiento pone presión sobre los pulmones y estos no pueden expandirse de forma adecuada. La capacidad respiratoria del pulmón disminuye y esto hace que el virus cuando ataca a una mujer embarazada sea más peligroso, porque está entrando a un pulmón que ya está comprometido.

Las complicaciones de salud, como la neumonía, pueden tener un desenlace fatal en las mujeres embarazadas. Además, condiciones preexistentes como el asma, pueden complicarse aún más en la mujer embarazada si se infecta con el virus de la influenza. La mujer que se infecta con influenza tiende a parir antes de tiempo, aunque, hasta el momento, se desconocen las causas que provocan las contracciones prematuras.

Hay otras vacunas que se deben recibir en el embarazo, como la Tdap (tétanos/difteria/pertussis). La vacuna de Tdap se administra entre la semana 27 y la semana 36. La intención de esta vacuna es darle protección primeramente al neonato y luego a la madre contra la pertussis o tos ferina. Esta enfermedad ataca principalmente a los recién nacidos y no se puede administrar hasta los 2 meses de edad. Así que, ese periodo de 0 a 2 meses, queremos proteger al recién nacido. Durante los últimos cinco años, en Estados Unidos y Puerto Rico ha habido un repunte de esta infección que estaba prácticamente eliminada. A través de la vacunación de la embarazada queremos erradicar esta infección respiratoria.

Además, durante la crisis de salud pública que estamos viviendo por el COVID-19, estar vacunados contra la influenza puede ayudar a descartarla como causa de un cuadro viral respiratorio. También, estar inmunizados como comunidad con la vacuna contra la influenza de temporada puede ayudar a liberar la carga que generan los pacientes con flu severo al sistema hospitalario. Así, podemos seguir concentrando esfuerzos contra el COVID-19.

Consulta con tu hospital y obstetra ginecólogo u otro profesional de la salud acerca de su plan de parto.

En esta pandemia, busquemos la serenidad, tranquilidad y seguridad que encontraremos en las salas de partos de nuestros hospitales. Nuestros equipos médicos están adiestrados y listos para que experimentes plenamente el milagro de la maternidad, aun durante tiempos del COVID-19.

Finalmente, no olvides que:

· Vacunarte te provee inmunidad a ti y a tu bebé.

· La vacunación en el embarazo contra la influenza de temporada y la pertussis o tos ferina es segura; no está asociada al autismo, ni enfermedades congénitas.

· Si estás embarazadas, debe recibir la vacuna inyectable y no la intranasal.

· En tiempos de COVID-19, estar vacunada contra la influenza nos ayuda a descartar esta enfermedad.

· La vacunación le brinda salud al bebé recién nacido y a la madre.