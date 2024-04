El área del Condado, reconocida por su dinamismo y ser punto de encuentro tanto para turistas como para locales que buscan nuevas experiencias que revelan los atractivos de la zona, le da la bienvenida al nuevo Hilton Garden Inn San Juan Condado.

Ubicado estratégicamente en la Avenida Ashford, al lado de la Laguna del Condado, este renovado hotel, cuya estructura forma parte de un concepto de desarrollo dual en el que dos marcas de la cadena Hilton —Condado Plaza Hotel y Hilton Garden Inn— se complementan, fue adquirida por un grupo de inversionistas en el 2020, dándole paso al primer Hilton Garden Inn en Puerto Rico.

El renovado Hilton Garden Inn San Juan Condado se sitúa en la Avenida Ashford, al lado de la Laguna del Condado. ( Suministrada )

Así lo dio a conocer el gerente general del hotel Lemuel González-Marcano, quien ha sido parte del proceso de renovación de la hospedería de 240 habitaciones.

Lemuel González-Marcano, gerente general del hotel. ( BrandStudio )

El gerente general subrayó que la renovación del hotel ha sido un proyecto abarcador, puesto que, además de las habitaciones, la recepción y los espacios comunes, se ha invertido un monto sustancial en otras áreas fundamentales para ofrecer mayor comodidad y un servicio de la más alta calidad a los huéspedes. Esto incluye mejoras significativas en el cuarto de máquinas y sus componentes, así como en la tecnología, por mencionar algunas.

Las espaciosas habitaciones cuentan con la tecnología Hilton Garden Inn Connected Room. ( Suministrada )

Sobre este particular afirmó que “este hotel tiene tecnología innovadora porque contamos con el primer Hilton Garden Inn Connected Room”, dijo, al aludir a la tecnología lanzada por la cadena Hilton hace algunos años, la cual, una vez terminada la implementación, permitirá que los huéspedes en sus propiedades puedan usar sus dispositivos móviles para tener experiencias conectadas durante su estadía, lo que representa un avance en la industria. Según detalló, este sistema hace posible que los clientes puedan personalizar y controlar la mayoría de las tareas que se realizan manualmente en una habitación como el televisor con el acceso a plataformas de streaming como Netflix y Hulu, sin costo adicional, a través de sus teléfonos inteligentes.

Si bien la marca Hilton Garden Inn, sin duda, representa comodidad y conveniencia para sus huéspedes, el Hilton Garden Inn San Juan Condado trae una propuesta que se consolida con más espacios y servicios que satisfacen la demanda de clientes de diversos segmentos.

“Tenemos un poco para cada uno de los segmentos, ya sean familias, corporativos, miembros de tripulación de líneas aéreas, grupos y convenciones”, aseveró González-Marcano, a la vez que explicó que, en contraste con otros hoteles con servicios limitados, cuenta con las habitaciones y los espacios necesarios para satisfacer esa demanda.

Según expresó, “a diferencia de otros Hilton Garden Inn, que son hoteles con servicios limitados para estadías cortas, este, aparte de ser un destino diferente, por ser una isla del Caribe [que ofrece un ambiente] más resort, tiene varias cosas que otros Hilton Garden Inn no tienen”, resaltó, al destacar que esta localidad cuenta con dos restaurantes, dos barras, un ballroom, un área exterior para eventos frente a la Laguna del Condado y un gimnasio, ofrecimientos únicos en su tipo para esta marca. Posteriormente, se integrará el Garden Spa, con área de masajes individuales y de pareja, sauna y sala de vapor.

El hotel cuenta con 27 mil pies cuadrados de espacio para reuniones y actividades. ( Suministrada )

“Usualmente, un Hilton Garden Inn regular tiene un área para desayuno y almuerzo, una barra y un espacio pequeño para reuniones. Aquí hay dos restaurantes: Ohrno, que es de cocina con leña y sirve desayuno y cena; y Azahar, que abre para almuerzo y cena, con un concepto de tapas modernas y que también sirve al área de la piscina”, reveló el gerente general. Asimismo, resaltó que el hotel cuenta con 27 mil pies cuadrados de espacio para reuniones y actividades. De hecho, al momento de la entrevista, se estaban finalizando los detalles del icónico Royal Ballroom, un espacio que, de acuerdo con González-Marcano, promete convertirse en uno de los salones más cotizados en el área, ya que, además de estar exquisitamente decorado, será ideal para diversos tipos de eventos.

Otra de las áreas que llama la atención del nuevo hotel, y que también lo diferencia de otras localidades bajo esta marca, es la terraza con vistas a la Laguna del Condado. Ubicada en el espacio que anteriormente ocupaba la cancha de tenis, hoy se sitúa la terraza, que se ha convertido en el escenario idóneo para observar el atardecer y el perfil de Miramar, así como las diversas actividades que se llevan a cabo en la laguna, describió el gerente general.

“Es espectacular… un Hilton Garden Inn con ballroom y un espacio exterior para eventos es bien diferente e inusual”, enfatizó complacido González-Marcano, quien cuenta con una extensa y reconocida carrera en la industria.

“Realmente, es una localidad increíble”, afirmó el ejecutivo hotelero, a la vez que aseveró que el elemento que armoniza el rediseño impecable de las instalaciones con los nuevos ofrecimientos y comodidades del Hilton Garden Inn San Juan Condado son sus empleados.

“Lo mejor de todo son nuestros miembros de equipo, muchos de los cuales llevan muchos años trabajando aquí”, describió González-Marcano, al aclarar que una parte de estos trabajaban en el Condado Plaza Hotel y fueron reclutados nuevamente para dar vida a este concepto hotelero.

“Hay empleados que llevan 40 años trabajando con una pasión, un compromiso y un amor a la propiedad que se extrapolan al servicio que ofrecemos. Así que nuestro mayor atributo son nuestros empleados”, insistió, a la vez que detalló que se han abierto nuevas plazas en las áreas de recepción y housekeeping. Se espera que, una vez el hotel esté completamente en funciones, un poco más de 70 empleados asuman las operaciones diarias del Hilton Garden Inn San Juan Condado.

“Hemos creado un ambiente familiar que se traduce en un mejor servicio. En los pasados dos años, a pesar de los retos, hemos podido aumentar la puntación de servicio en un 15 % y, al abrir de nuevo, los empleados están más contentos y comprometidos”, confirmó González-Marcano, quien sostuvo que su política de puertas abiertas ha sido fundamental para alcanzar logros en tiempos desafiantes.

Con su apertura, el Hilton Garden Inn San Juan Condado diversifica la oferta de su hotel hermano, el Condado Plaza Hotel, para llegar a otros segmentos del mercado como el corporativo y el familiar, y complementar los ofrecimientos de ambos con una diferenciación de marca evidente, pero que representa los estándares de calidad de la cadena. Por ello, a pesar de los retos que ha implicado la remodelación del hotel, a la vez que se ofrecen servicios de primer orden, el éxito y la acogida que han recibido de los clientes han sido alicientes para su gerente general.

El Hilton Garden Inn San Juan Condado cuenta con una espectacular vista a la Laguna del Condado. ( Suministrada )

“Para mí, la remodelación ha sido un desafío gigantesco porque empezó en plena pandemia”, confirmó González-Marcano, al describir que la falta de empleados, el incremento en el costo de los materiales en hasta un 40 % y las limitaciones en la llegada de materiales jugaron un papel sustancial en la renovación de la estructura que supera los 60 años. Sin embargo, llevar el plan de trabajo, afrontando los retos inherentes para lograr la meta de apertura con creces, ha sido un logro que atribuye por igual al equipo de trabajo que le acompaña.

“Aunque fui enviado como gerente general por seis meses me he quedado ya casi por tres años, convirtiéndome en el primer gerente general puertorriqueño de este hotel en 60 años desde que abrió, lo que es para mí de gran orgullo”, profundizó González-Marcano, quien se mostró igualmente orgulloso de la relación de confianza y respeto que ha logrado establecer con su equipo de trabajo en todos los niveles. “Yo vengo de una familia humilde en Bayamón, soy boricua; me fui de Puerto Rico y regresé, y trabajo con ellos mano a mano todo el tiempo. Los entiendo y valoro. Esto me lleva a querer dar lo mejor”, reafirmó.

A corto plazo, el objetivo del gerente general del Hilton Garden Inn San Juan Condado es que se convierta “en el mejor complejo hotelero en San Juan y en el Caribe. Con los ofrecimientos, las habitaciones, el servicio y la localización, sin duda, vamos a lograrlo”.

A largo plazo, su intención es más concreta: “Mi deseo es dejar un legado en el hotel junto a mis miembros de equipo”, concluyó.

Para información y reservaciones, pueden acceder a http://sanjuancondado.hgi.com.