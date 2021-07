En 2019, de acuerdo con un estudio realizado por dos investigadores clínicos en el Hospital Universitario Ramón y Cajal (España), la adherencia a los tratamientos médicos “es un proceso complejo que involucra más de 250 factores relacionados con el paciente, la enfermedad, y el sistema los sistemas de salud”. Los autores del estudio –Mónica Vázquez-Díaz y Javier Bachiller-Corral), citaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al explicar las consecuencias de esta situación: “las múltiples comorbilidades y los regímenes médicos complejos comprometen aún más la adherencia”.

La doctora en farmacia Wendy Cruz Pérez concurre con esta afirmación, sobre todo en pacientes con múltiples condiciones de salud. Aunque exista el compromiso entre el médico y el paciente sobre el tratamiento recetado, comentó la experta, no siempre se cumple.

PUBLICIDAD

“A veces es porque están solos, o porque se sienten confundidos con todo lo que les dice su doctor o doctora, y no se atreven preguntar para qué es [el medicamento] y cómo se debe tomar”, indicó Cruz Pérez, al comentar sobre qué es la adherencia.

“Es un tratamiento que debe tomarse todos los días, a la misma hora, para que el cuerpo se estabilice, se adapte a la intervención del medicamento y así ayudar al paciente en su situación de salud”, indicó.

El asunto de la adherencia a los medicamentos preocupa a la comunidad médica en general. Sobre ese asunto, la doctora Cruz Pérez expresó que ha visto las consecuencias en los pacientes que atiende mediante el servicio de consulta que ofrecen todas las farmacias.

“No falla que, al hablar con la persona, me dice que ‘dejó de tomarse las pastillas porque se sentía bien’— y eso ocurrió precisamente porque el medicamento está haciendo su trabajo. No solamente le aumentaron las dosis, lo que no habría sido necesario si se hubiera tomado su tratamiento correctamente. Ahora, la persona tiene que visitar al médico en más ocasiones porque sus síntomas regresan, empeoran y hasta pueden caer al hospital”, destacó.

En esos casos, dijo la experta, muchas personas no dicen toda la verdad a su médico por muchísimas razones, comenzando por tomarse sus medicinas sin seguir las instrucciones.

“Si la persona abandona el tratamiento sin decirle nada a su doctor primario o especialista, el doctor mirará sus resultados de laboratorio y cómo están sus signos vitales. Entonces, como el paciente deja de decirle que no se está tomando los medicamentos como debe, el médico puede llegar a la falsa conclusión de que el paciente necesita un cambio de dosis, cuando la realidad es que eso no sería necesario, si la persona se tomara sus medicamentos al pie de la letra. De eso se trata la adherencia, de lograr resultados y mantenerlos para que cualquier condición se mantenga en control”, insistió Cruz Pérez.

PUBLICIDAD

La adherencia al tratamiento es un asunto que debe tomarse muy en serio, resaltó la doctora Cruz Pérez, porque afecta a muchas personas, incluyendo los sistemas de salud. De hecho, enfatizó que los seguros de salud han incrementado su intervención mediante llamadas a los pacientes para asegurarse de que se tomen sus medicamentos y se realicen sus exámenes de rutina.

“Nosotros [los encargados de la farmacia] los llamamos [a los pacientes] para confirmar que están haciendo todo según se supone”, enfatiza Cruz Pérez.

“En mi caso, trato de conocer sus costumbres, sus hábitos y hasta cuáles son sus preocupaciones, incluso la manera en que viven. [Hay que] utilizar todas las herramientas disponibles para promover y mantener la adherencia porque es la única forma que usted tiene para manejar su condición y vivir lo más saludable que sea posible”, aseveró.

Un problema aquí y en los Estados Unidos

En agosto del año pasado, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (National Health Institutes, o NIH, por sus siglas) otorgaron un fondo de $3.7 millones a la Universidad del Estado de Michigan (MSU, por sus siglas en inglés) para levantar un programa dirigido a promover y reforzar la adherencia al tratamiento, así como estrategias de autocuidado para personas diagnosticadas con diabetes y enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con información provista por los NIH, las enfermedades del corazón son una de las mayores causas para la morbilidad y mortalidad de los pacientes diabéticos.

La idea de la propuesta entre los NIH y la Universidad del Estado de Michigan pretendía establecer “una conexión más confiable para reforzar el plan de cuidado del paciente”, según manifestó el profesor Hart-Davidson.

PUBLICIDAD

Al momento de recibir los fondos para su investigación, MSU informó a través del profesor William Hart-Davidson, que contaba con una muestra de 400 participantes y que, además de apoyar la adherencia, era necesario reforzar el acompañamiento constante durante el proceso para enfatizar sobre las instrucciones del médico y mantener la adherencia.

Esta investigación sigue en proceso; para más información, puedes acceder a https://msutoday.msu.edu/news/2020/closing-the-health-care-gap-through-patient-engagement-partnership.

Para más información y consejos sobre la adherencia, visita https://www.fda.gov/drugs/special-features/why-you-need-take-your-medications-prescribed-or-instructed

¿Qué puedes hacer para promover la adherencia a tu tratamiento?

La doctora en farmacia Wendy Cruz Pérez ofreció estas recomendaciones: