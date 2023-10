Las prácticas creativas y artísticas superan cualquier propósito estético. Aunque la persona hacedora del arte no se proponga intencionalmente transformar su existencia, esto es inevitable.

Para quienes hacer arte se convierte en una urgencia personal de la que no se quiere escapar, las posibilidades de la creación les enfrentan a su propio espejo, a la travesía íntima de recuerdos, inquietudes y deseos. Este ritual que implica generar algo a partir de las vivencias o de la interpretación que hace la memoria de ellas no está libre de peso, cuestionamientos y dudas.

Es en ese punto en el que a la imaginación no le queda más que correr. Como parte de esta sección especial sobre menopausia, presento las historias de dos boricuas que encontraron en la expresión creativa la manera de abordar el cambio.

La innombrable ya no es

“El teatro es mi primer amor”, confesó la actriz y productora Tamaris Cañals, con experiencia en los escenarios de Puerto Rico y Nueva York. Sin embargo, ha sido en el arte de la performance en el que ha decidido adentrarse en este período de vida marcado por significativos cambios y mucho autoconocimiento.

Sobre el arte de la performance, con un enfoque interdisciplinario, —en el que el cuerpo es el medio principal y por el cual se crean las acciones de profundo origen personal—, Tamaris dijo: “Me ofrece la oportunidad de experimentar con otras formas menos tradicionales [del arte]. Es una exploración íntima de lo que está sucediendo; no es una interpretación de algo que alguien escribió”, expuso.

A raíz de la participación en una residencia artística con Mickey Negrón, quien se ha destacado en la performance boricua, surge Hormonas del yo puedo. Esta pieza performática tiene una base poderosa en el collage de memorias y vivencias que Tamaris decidió explorar y que sirvieron para la creación, pero que no aparecen de manera explícita ante la audiencia.

Aunque aseguró que al principio no quería ni nombrarla, por el estigma que la rodea y por el desasosiego que representa, ese vivir o convivir con la menopausia está presente en la performance. El trabajo en proceso, que mostró recientemente en el centro cultural El Bastión, incluye, entre otros elementos, movimientos corporales y videoarte.

“Es importante que se le quite el estigma que tiene la menopausia”, afirmó la cofundadora de Lunática Productions. “Ya no es la innombrable; ya la puedo nombrar”.

Respecto a sus próximos objetivos, Tamaris contó que tiene la intención de continuar la exploración con la pieza de performance, pulirla y presentarla nuevamente, también en Nueva York.

Ante las reacciones viscerales que el arte de la performance ocasiona en las personas que participan de la experiencia, aseguró que el arte genera una transformación colectiva.

“El proceso muy intenso de la residencia no era una terapia psicológica, pero terminó siendo una gran terapia para mí”, manifestó. “Me he liberado de tantas cosas y he entendido tantas cosas luego de esta pieza”.

Encontrar la libertad en el sitio menos esperado

Ella es epidemióloga y neurocoach, y en la escritura ha encontrado un espacio protegido desde el cual tener un encuentro consigo misma. Ante esa gran pregunta que escribía la menopausia, María Calixta Ortiz Rivera comenzó a desplazarse por ese rito de paso que se le presentaba naturalmente y en el que debía involucrarse.

“En el proceso de ir buscando, entrevistando, consultando, repreguntándome cosas que me pasaban a mí y a otras mujeres, yo fui sanando”, expresó.

Así, luego de que la primera palabra de su libro tomó forma en 2018, De meno odiosa a Meno Diosa: Atrévete a sentirte libre, divina y feliz fue publicado en 2021. Con sus casi 200 páginas, se presenta como una guía y se une al legado de contribuciones mundiales que intencionan que la menopausia no sea más objeto de ridiculización ni vergüenza, ni que se les atribuya a las personas que transitan por ella calificativos despectivos.

Igualmente, el movimiento global para la concienciación sobre la menopausia defiende la educación sobre el tema, la equidad y la accesibilidad a la atención médica de calidad y la investigación científica al respecto.

Sobre los adjetivos “libre”, “divina” y “feliz” que son parte del título de su obra y que raramente se han asociado a la menopausia, ya sea por los efectos del tabú como por los síntomas que se experimentan, María Calixta sostuvo que en este período de transformación se genera una sensación interna de libertad.

“A nivel científico, los estrógenos son para procrear. Cuando ya no tiene esa función, la mujer pasa a otros roles”, dijo. “Nos libera de la regla menstrual, puedes tener sexo sin la preocupación de embarazo y cargas la edad con orgullo”, añadió.

De la misma manera, reafirmó otras libertades: “Aprendemos a decir que no sin sentirnos culpables. Ya no nos juzgamos tanto. Disfrutamos de la soledad. Somos más auténticas”.

Si te preguntas qué encontrarás en De meno odiosa a Meno Diosa, la escritora mencionó la descripción de los síntomas y cómo trabajarlos a nivel médico, cómo atenderlos en pareja, y la importancia de las redes de apoyo y de la conexión con Gaia (Madre Tierra) para el equilibrio que contempla la alimentación, la actividad física y el estilo de vida.

En los planes de María Calixta están traducir el libro y hacer una actualización. Además, continúa adelante con su pódcast Menodiosas.

“Mujer que te estás acercando [a la menopausia], entra informada a esta etapa porque de lo contrario será de mucha incertidumbre”, invitó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.