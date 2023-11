La trombosis venosa profunda es una condición médica a la que se le debe prestar atención, toda vez que puede tener consecuencias graves para la salud.

Este trastorno se produce cuando se forman coágulos de sangre (llamados también émbolos o trombos) en las venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas, los cuales pueden producir síntomas leves o, incluso, pueden no causar síntomas.

“Aunque suele ocurrir en las extremidades inferiores (piernas), la trombosis venosa profunda puede estar también en los brazos, además de que puede ocurrir de manera provocada y no provocada. Provocada significa que ocurre en pacientes que han estado inmovilizados, pacientes postquirúrgicos, pacientes encamados y pacientes con cáncer. Estos tienen mayor riesgo de tener trombosis venosa profunda, y es por esto que se considera provocada”, explicó la doctora Zuanette Ramos, cardióloga y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología (SPC).

Las trombosis venosas no provocadas ocurren en pacientes que no tienen ninguno de estos factores de riesgos, “pero, de repente, se le hincha una pierna, le duele, se le pone roja, se le pone caliente y, cuando le hacemos estudios, tienen un coágulo en una vena. Es importante hacer esa diferencia porque el tratamiento va a variar, si fue una trombosis provocada o no provocada”, aclaró la doctora.

Cabe resaltar que estos coágulos pueden desprenderse y desplazarse a otras partes del cuerpo, poniendo tu vida en peligro. Los pacientes que presentan esta condición requieren de un tratamiento, siempre y cuando la trombosis se dé en venas profundas, no en las venas superficiales.

“El tratamiento son anticoagulantes que se dan inyectados o los nuevos anticoagulantes orales. El tratamiento es el mismo, no importa si la trombosis venosa fue provocada o no provoca. La duración del tratamiento va a cambiar, si tienes una trombosis no provocada, porque es más probable que necesites un anticoagulante de por vida”, detalló Ramos.

En casos de pacientes que, por ejemplo, son operados de la cadera y se les presenta un coágulo por estar encamados, sin moverse, la cardióloga afirmó que recibiría tratamiento por un período corto.

“Una trombosis venosa que fue por alguna situación en específico, vas a tener anticoagulantes por seis meses y luego de que ese factor de riesgo se resuelva, ya no hay que darte anticoagulantes nuevamente. Por eso, siempre es importante distinguir que sea de las venas profundas, y si es provocado o no provocado”, recalcó.

Es importante que estos pacientes atiendan la condición lo antes posible, para evitar complicaciones potencialmente mortales, como una embolia pulmonar.

“Lo más importante es la adherencia al tratamiento para prevenir eventos futuros. Una vez tienes el coágulo, ya está ahí y los medicamentos van a evitar que crezca o que se formen coágulos nuevos, y que vuelvas a tener eventos en el futuro”, afirmó la especialista.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.