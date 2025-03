Hace 20 años, Allans Colón fue asistente del fenecido dirigente Carlos Mario Rivera en la histórica temporada en la que los Capitanes de Arecibo conquistaron su primer campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el nuevo milenio.

Por esto, cuando la gerencia de Arecibo lo contactó para ofrecerle la vacante que dejó el técnico Juan Cardona, lo primero que vino a su mente fue aquel mítico título que marcó el inicio de una época dorada y el fin de una sequía campeonil de 46 años en la nave capitana.

“Cuando llegó la llamada de Arecibo, estaba en México dirigiendo a los Halcones de Xalapa y no te voy a mentir que lo primero que me vino a la mente cuando enganché fue eso”, confesó Colón en una entrevista con Primera Hora .

“Han pasado exactamente 20 años de ese primer campeonato que tanto Arecibo como nosotros celebramos y disfrutamos tanto porque había una sequía de casi 50 años. Vinieron muchos recuerdos bonitos”, añadió.

A diferencia de aquel entonces, Colón es quien tomará control del motín en esta ocasión. Los Capitanes vienen de una campaña en la que tomaron a la liga por sorpresa al terminar la serie regular en la cima de la Sección A, ahora Conferencia B, con marca de 23-11. Sin embargo, fueron eliminados por los eventuales subcampeones Osos de Manatí en el séptimo juego de los cuartos de final.

Allans Colón trabajó anteriormente en Arecibo como asistente técnico. ( arecibocapitanes / instagram )

“Nosotros vamos a correr”

Bajo la tutela de Cardona, Arecibo se caracterizó por su alto volumen de triples y su constante juego de contraataque. Esto no cambiará con su nuevo estratega, quien enfatizó que este estilo es parte de la cultura capitana.

“Nosotros vamos a correr. Desde antes de ganar el campeonato del 2005, los Capitanes siempre han corrido la cancha. Eso no va a cambiar. A mí me encanta la carrera. Me encanta correr muchos esquemas ofensivos, pero me gusta anotar y hacer que nuestra defensa sea nuestra mejor ofensiva todas las noches”, aseguró.

“Creo que nuestra identidad debe ser anotar en carrera, aprovechar las transiciones y buscar siempre la mejor opción en media cancha”, sostuvo.

Nuevo mariscal de campo en la nave capitana

El año pasado, los refuerzos David Stockton y Jahlil Okafor fueron unas de las razones detrás del éxito de los Capitanes. De hecho, Stockton fue finalista al premio de Jugador Más Valioso (MVP, en inglés) al promediar 17.4 puntos y 5.9 asistencias en 33 partidos.

Pese a esto, no se montará esta temporada en la nave capitana, luego de ser cambiado a los Piratas de Quebradillas por el también importado Brandon Knight, quien cargó con el MVP en 2023.

Colón explicó que este traspaso fue realizado, ya que la franquicia estaba en busca de un armador que estuviera disponible desde la primera jornada de la campaña. Y es que Stockton podrá jugar en el BSN una vez finalice su compromiso con los Suns de Valley, filial de los Suns de Phoenix, en la G-League.

“El cambio pesa mucho porque David se atrasaba. David podría llegar aquí a mediados o finales de abril y no teníamos opciones que nos gustaran en esa posición. Sale a la mesa el nombre de Brandon Knight, que es un jugador que no se puede dejar pasar. Si hay un jugador que puede tapar el hueco que deja David Stockton en Arecibo es Brandon Knight. Pienso que fue un cambio bien parejo en el que dimos los derechos de un gran jugador, pero adquirimos a otro jugador”, opinó acerca del canje.

Brandon Knight, en uniforme de los Piratas, maneja el balón contra Willy Rodríguez, de los Capitanes. ( David Villafañe Ramos )

En su último año en el BSN, Knight destrozó la liga local con una media de 24.1 puntos, 4.6 rebotes y 5.2 asistencias en 30 encuentros. Después de una actuación como esa, los Piratas tenían en mente traerlo de vuelta en la campaña anterior, pero sufrió una rotura parcial del tendón peroneo en su pie izquierdo, mientras competía en Grecia, que lo dejó fuera de las canchas hasta la fecha.

El veterano técnico adelantó que, aunque lo adquirieron con la intención de tenerlo desde la primera jornada, Arecibo aún desconoce la fecha en la que se unirá al combinado.

Pintura segura

Empero, uno que sí repite es Okafor, quien se reportará cuando culmine su participación con los Mad Ants de Indiana, filial de los Pacers de Indiana, en la liga de desarrollo de la NBA.

Mientras tanto, la zona pintada de los Capitanes será protegida por Dewan Hernández y Jonah Bolden. Este último jugó con Arecibo la temporada pasada hasta que fue reemplazado por Okafor y después partió a la NBL de Australia, su país natal.

“Dewan Hernández y Jonah Bolden son una dupla de jugadores bien parecidos. Son tipos largos que pueden lanzar el triple y rebotean. En el caso de Bolden, tapa más el canasto que el otro porque le gusta dar tapones. Los dos corren bien y podemos jugar abiertos. En el caso de Okafor con Bolden, es bien interesante porque uno es sumamente ofensivo (Bolden) y otro sumamente defensivo (Okafor)”, repasó Colón.

Jahlil Okafor debutó el año pasado en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Capitanes de Arecibo. ( Suministrada / BSN )

Por otro lado, Arecibo sumó a su elenco de nativos a tres hijos de franquicia: Diego González, Rafael Pinzón y Ramses Meléndez. González ya se integró a las prácticas de pretemporada de los Capitanes, pero Pinzón y Meléndez siguen activos en la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA, por sus siglas en inglés). Colón anticipa que los tres tendrán este año roles significativos en la rotación del quinteto arecibeño.

“Desde que yo llegué a Arecibo, fui bien claro con los coaches y el compromiso mío de que hay que poner a jugar a esos muchachos. Sabemos que estamos en una franquicia difícil porque exige ganar todos los años, pero tenemos que nosotros los coaches buscar la manera de encontrar que se sientan parte de la rotación”, compartió.

“Les vamos a sacar provecho y esperamos que se puedan acoplar rápido, aunque tampoco debemos ponerles esa presión de cargarnos porque son chamacos jóvenes que vienen para su primer año en el BSN”, agregó.

Pinzón está en su último año con los Bryant Bulldogs y podría ser una de las principales armas ofensivas de los Capitanes, pues en el ámbito colegial registra un promedio de 18.7 puntos por desafío. Meléndez también está en su año ‘senior’ con los Mississippi State Bulldogs y González es un estudiante de Maestría en St. Mary’s.

A la espera de Plummer

La realidad es que no se puede hablar de los Capitanes sin mencionar a Alfonso Plummer, el joven escolta que recibieron en el cambio con los Cangrejeros de Santurce por Walter Hodge.

Además de Stockton y Okafor, Plummer fue una de las figuras claves de Arecibo al promediar 19.9 puntos en 33 juegos, actuación que lo llevó a ganar el premio de Progreso del Año. En cambio, los Capitanes no contarán con Plummer en la primera parte del torneo debido a que se encuentra jugando con el Ratiopharm Ulm en la Bundesliga de Alemania.

Arecibo echara de menos a Plummer hasta finales de mayo, según Colón. A raíz de esto, descarán principalmente en la ofensiva del escolta dominicano Víctor Liz para mantenerse a flote.

“Plummer me llega demasiado tarde y voy a necesitar que Víctor y todos los que vienen de atrás me ayuden a tapar esos puntos que nos hace Plummer”, comentó.

La temporada 2025 del BSN comienza este sábado, pero los Capitanes disputarán su primer partido el próximo miércoles, 19 de marzo, cuando reciban a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.