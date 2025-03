Los Gigantes acapararon los titulares durante la temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con su controversial mudanza a Canóvanas, luego de que el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, les cerrara las puertas del Coliseo Guillermo Angulo.

A causa de esto, el equipo, ahora llamado Gigantes de Carolina-Canóvanas, ha estado practicando en Guaynabo y Luquillo mientras el municipio y la administración de la franquicia acondicionan el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Sin embargo, los Gigantes buscarán dejar atrás las polémicas y recuperar el sitial que ocupó hace dos años, cuando comience el torneo 2025 este sábado.

PUBLICIDAD

“Después de que nos eliminaron, pasaron muchas situaciones, pero todas fueron fuera de la cancha. Nosotros solo podemos controlar lo que suceda dentro de la cancha y creo que aprendimos de lo que sucedió el año pasado. Tenemos que buscar la manera de volver este año al ritmo que teníamos durante la segunda mitad de la pasada temporada para lograr el objetivo que todo el mundo quiere”, dijo el dirigente de los Gigantes, Carlos González, en una entrevista con Primera Hora .

La realidad es que Carolina-Canóvanas fue el quinteto más caliente del BSN en la segunda mitad de la pasada temporada. Ganaron 13 de sus últimos 17 juegos para asegurar la segunda posición de la Sección B, conocida ahora como División A, con marca de 20-14.

En los cuartos de final, se toparon con los Piratas de Quebradillas sin Tremont Waters y George Conditt IV por su compromiso con la Selección Nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero sobrevivieron a una intensa serie que se definió en siete partidos. No obstante, fueron barridos en la semifinal por unos Osos de Manatí que los dominaron en todos los sentidos, aunque tuvieron disponibles a Waters y Conditt IV en un par de encuentros.

“Lo de las Olimpiadas fue algo significativo para nosotros porque perdimos a Tremont Waters y a George Conditt IV, y aunque se reemplazaron con dos refuerzos, perdimos el ritmo que teníamos en la segunda etapa de la temporada. La primera serie fue una bien difícil, pero pudimos salir de ahí. Luego, Manatí presentó un nivel muy alto y no pudimos pasar de esa serie”, recordó González.

PUBLICIDAD

Cuando Waters y Conditt fueron convocados en junio para el Repechaje Olímpico, la organización anunció la contratación de los importados Thomas Robinson y Quindary Weatherspoon, pero aclaró que quienes en realidad reemplazarían a sus dos estrellas eran Brandon Goodwin y Scottie James Jr. Y una situación similar pasará este año.

Guarda esperanzas de que Waters regrese

Waters sufrió un desgarro del tendón de Aquiles en febrero, que lo dejó fuera por tiempo indefinido, como reportó Primera Hora.

De acuerdo con una investigación publicada en la biblioteca virtual National Library of Medicine, la mayoría de los jugadores de baloncesto tardan hasta 10 meses para recuperarse de esta lastimadura y, en algunos casos, no es hasta la segunda campaña después de la lesión que recuperan su antiguo nivel.

Tremont Waters, de los Gigantes de Carolina, maneja el balón frente a Walter Hodge, de los Cangrejeros de Santurce. ( BSN )

Pero el estratega aguadillano guarda esperanzas de que el armador, de 27 años, haga lo imposible y logre competir en algún punto del venidero torneo.

“A Tremont lo hemos descartado de este comienzo de temporada, pero no del torneo. Todavía falta que él hable con el doctor y nos deje saber cuándo comienza su proceso de rehabilitación. Todavía no tenemos esa información, así que estamos esperanzados de que pueda jugar en algún momento, aunque sería bien tarde en la temporada”, confesó.

Conditt IV, por su parte, se encuentra compitiendo en la Liga ACB de España con el Gran Canaria, por lo que se podría estar reportando en uno de los últimos 10 encuentros de la fase regular. Esta es la segunda experiencia de Conditt IV y su primera en la competición, considerada una de las mejores del mundo.

PUBLICIDAD

“Conditt IV cada año sigue mejorando. Está teniendo una experiencia buena y de calidad en España. Lo está haciendo muy en tiempo limitado, ya que allá se juega de 18 a 22 minutos. Es un estilo de juego diferente al que nosotros no estamos acostumbrados, y cuando regrese, nos permitirá cambiar al refuerzo que esté en esa posición por uno en una posición que necesite el equipo”, comentó.

George Conditt IV (con el balón) está en su primera temporada en la Liga ACB de España. ( Facebook / CB Gran Canaria )

Y con Waters fuera y Conditt IV incorporándose tarde, Carolina-Canóvanas necesitará la mayor aportación posible de sus demás jugadores para tener una oportunidad real al título en una liga que con el pasar de los años se pone más dura.

Los Gigantes ya anunciaron al armador Kobi Simmons y al delantero Kristian Dolittle como dos de sus tres refuerzos para el inicio de la temporada. Este último había reforzado a los Vaqueros de Bayamón desde el 2019, pero Carolina-Canóvanas compró sus derechos.

Mientras, Simmons tendrá las manos llenas en su debut en el BSN, pues tendrá la responsabilidad que le solía corresponder a Waters.

“Es un jugador atlético para ser armador con una estatura de 6′5″ pulgadas. Es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver últimamente en la liga. Los armadores que está viniendo, como Travis Trice, Nate Mason y John Stockton, son un poco más pequeños. Este es un poco más grande, con una gran capacidad ofensiva y corre bien la cancha”, indicó González acerca de Simmons.

“Básicamente, lo trajimos para que le ponga velocidad al juego. Nos gusta ese estilo parecido al de Tremont, aunque está difícil conseguir a otro Tremont”, abundó.

PUBLICIDAD

Simmons viene de jugar en la CBA de China con los Zhejiang Golden Bulls, quinteto con el que promedió 15.4 puntos, 5.1 asistencias y 3.5 rebotes en 19 desafíos.

Aun así, el entrenador reveló que el plan de la organización es repetir con Goodwin y James Jr., quienes actualmente juegan en China, donde están teniendo destacadas actuaciones, con medias de 25.4 y 25.3 unidades por juego, respectivamente. Los ‘playoffs’ de la CBA darán inicio en abril, así que llegarán en o después de ese mes.

Cuenta con la veteranía de Sosa y Huertas

A pesar de las adversidades, González confía que el combinado es contendor al cetro debido a que repiten gran parte de su núcleo nativo, con figuras como David Huertas, Alexander Franklin, Kevin Maura, Jesús Cruz y Evander Ortiz, y sumaron al estelar trespuntista Isaac Sosa en un cambio con los Osos de Manatí por Imael Yomar Cruz.

“Isaac es un gran tirador. A mí no me gusta decir que es el mejor tirador porque no me gusta faltarle el respeto a los otros tiradores, pues considero que hay otros muy buenos, como Yomar y Alfon Plummer. Eso sí, no hay muchos con ese estilo como el de Sosa, que no necesita mucho tiempo para lanzar y es bueno sin la bola. Eso es algo muy necesario para nosotros y a lo que le sacaremos mucho provecho”, opinó sobre Sosa.

En el caso de Huertas, el veterano escolta disputó apenas siete partidos durante la serie regular por una lesión en la cadera que lo hizo perderse casi todo el torneo. Huertas se lastimó a mediados de abril y no fue hasta la primera ronda de la postemporada en julio que pudo volver a ver acción. Pero acumuló un promedio de 15.3 tantos en los pocos encuentros que estuvo saludable.

PUBLICIDAD

David Huertas, de los Gigantes de Carolina, lanza al canasto en un partido contra los Vaqueros de Bayamón el 17 de abril. ( Suministrada / BSN )

“David es un veterano que trajo el año pasado con el objetivo de que fuese el sexto hombre del equipo. Al lesionarse el año pasado, perdimos esa capacidad. Este año tenemos esa pieza, que es bien importante para nosotros. Mi filosofía es que tengamos una rotación de 10 a 11 jugadores y es importante que el banco tenga esa capacidad de anotador para continuar con ese estilo que tenemos y esa carga no caiga en los refuerzos”, expresó respecto a Huertas, quien se proyecta volverá a asumir el papel de sexto hombre de los Gigantes.

El primer juego de Carolina-Canóvanas es el 19 de marzo contra los Mets de Guaynabo en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, pero su primero como local es el 10 de abril frente a los Capitanes de Arecibo.