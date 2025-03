Los Osos de Manatí aún tienen fresca en su memoria la dolorosa derrota que sufrieron ante los Criollos en el séptimo juego de la serie final 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Roger Mendoza, en Caguas.

No hay que culparlos, pues estuvieron a las puertas de su primer campeonato. Por eso, cuando este domingo visiten el hogar del quinteto del Valle del Turabo para iniciar su temporada 2025, lo harán más hambrientos que nunca.

“La noche que perdimos en Caguas, sus caras no eran de tristeza porque habíamos perdido, sino por haber dejado escapar el campeonato. Eso es lo que ha mantenido tan unido al equipo. El motor de ellos fue esa derrota. Están sedientos por eso y están con esa hambre por dentro”, confesó el dirigente de Manatí, Iván Ríos, en una entrevista con Primera Hora .

PUBLICIDAD

La realidad es que los Osos tenían todas las credenciales para terminar el pasado torneo levantando el título ante unos Criollos que, desde el comienzo de la campaña anterior, habían sido subestimados. Manatí contaba con quizá el mejor elenco nativo del torneo, con figuras como Jhivvan Jackson, Ethan Thompson, Jordan Howard, Tyler Davis, Alex Morales y Chris Ortiz. A ellos se les sumaba la dupla de refuerzos del armador Norris Cole y el centro Cheick Diallo, quienes repetirán este año y ya se encuentran en la isla.

De izquierda a derecha: Chris Ortiz, Ethan Thompson, Tyler Davis y Jhivvan Jackson. ( Carlos Rivera Giusti )

Sin embargo, no pudieron completar lo que habría sido una histórica campaña, tras eliminar en los cuartos de final a los Capitanes de Arecibo, el mejor equipo de la fase regular del BSN, y en la semifinal a los entonces campeones Gigantes de Carolina.

“Hay que darle gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de tener esa experiencia. Es cuando Él diga, no cuando nosotros queramos. Estuvimos ahí… Él nos lo enseñó, pero nos dijo: ‘Todavía no les toca’. Pero hay que cerrar ese capítulo. Estuvimos en la final, pero ya eso quedó en el pasado. Ahora nos toca borrar lo que pasó, aprender de ello y no cometer los mismos errores para levantar el trofeo a principios de agosto”, sostuvo Ríos.

Sin figuras claves en el inicio del torneo

Pero los Osos que arrancarán la venidera temporada del BSN serán unos muy distintos a los que disputaron aquel séptimo partido en Caguas. Y es que los pilares del conjunto manatieño, como Jackson, Thompson, Howard y Morales, se encuentran jugando en el exterior.

PUBLICIDAD

El entrenador de los subcampeones detalló que Jackson estaría reportándose en junio si su club es eliminado temprano en la Bundesliga de Alemania. El armador, de 26 años, está jugando con el Würzburg Baskets, se ha establecido como candidato al premio de Jugador Más Valioso, con promedios de 19.7 puntos, 4.3 rebotes y 4.6 asistencias en 21 desafíos.

Howard estaría llegando a principios de mayo. El escolta, de 29 años, está compitiendo en la CBA de China con el Bayi Rockets, equipo con el que ha acumulado una media de 19.2 unidades en 38 compromisos.

Morales y Thompson están activos en la G-League con el Magic de Osceola, filial de los Magic de Orlando. Morales estaría uniéndose a los Osos el 3 de abril. No obstante, el estratega desconoce la fecha de incorporación de Thompson, ya que este firmó en febrero un contrato de dos vías con el Magic y aún no hay certeza sobre su futuro una vez finalice la temporada de la liga de desarrollo. Con el Osceola, Thompson tiene un promedio de 17.3 tantos por juego, mientras que Morales registra 8.6.

Jhivvan Jackson e Ethan Thompson no jugarán la mayor parte de la temporada regular. ( Carlos Rivera Giusti )

Asimismo, Davis no estará disponible hasta principios del mes que viene por un tratamiento que se está realizando en su rodilla, según reportó El Nuevo Día.

A causa de todas estas bajas, la franquicia agregó a su plantilla a distintos canasteros para mantener al equipo competitivo hasta que estas figuras se incorporen.

“Hemos hecho varios movimientos en la agencia libre, como es el caso de Cliff Durán y Ernesto Rodríguez. Obtuvimos a Mike Bruesewitz a través de un cambio con Carolina. Además de Jakair Sánchez, que es de los más tempranos que llega porque está jugando colegial (con el programa de Wagner College en Nueva York)”, repasó el mentor.

PUBLICIDAD

De igual manera, adquirieron al trespuntista Ismael Yomar Cruz en otro traspaso con los Gigantes por el también tirador Isaac Sosa. Cruz viene de una discreta campaña con Carolina en la que registró el promedio de puntos más bajo en su carrera (5.6).

“Es tratar de armar un grupo que nos permita competir de la mano del capitán, Chris Ortiz, que sabemos que viene de una operación, pero sabemos que va a dar lo mejor todas las noches”, comentó.

Bajo minutos restringidos Chris Ortiz

Ortiz sufrió un desgarre de bíceps durante la serie final contra los Criollos, que lo envió al quirófano. Ríos adelantó a este medio que, como precaución, estaría jugando los primeros partidos de la campaña bajo minutos restringidos.

Sobre el dúo de Cole y Diallo, el dirigente fue al grano y señaló que “lo que da resultados no se toca”. Hasta la fecha, Manatí todavía no ha anunciado quién será su tercer importado.