Minneapolis. Anthony Edwards se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar los 10,000 puntos en su carrera, cuando la estrella de los Timberwolves de Minnesota encestó un tiro en suspensión de 13 pies desde la línea de base a mediados del último cuarto contra los Cavaliers de Cleveland el jueves por la noche.

Edwards, con 24 años y 156 días, fue superado en la marca por LeBron James (23 años y 59 días) y Kevin Durant (24 años y 33 días). Edwards es uno de los siete jugadores que han alcanzado los 10,000 puntos antes de los 25 años, junto con Kobe Bryant, Luka Doncic, Tracy McGrady y Carmelo Anthony.

“Para ser honesto, está bien, pero sé que me queda mucho por hacer, así que no es nada, de verdad”, dijo Edwards tras la victoria por 131-122 sobre los Cavaliers. “Estoy un poco harto de haberme topado con Kobe. Ojalá hubiera esperado unos 100 días o algo así, pero sí, todo bien”.

Edwards anotó 25 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, y los Timberwolves terminaron la temporada con sus mejores porcentajes de tiro de campo (51 de 89, 57%) y triples (20 de 38, 53%). Edwards encestó 10 de 20 tiros de campo y 4 de 7 triples.

“Anotar es algo natural para él en muchos sentidos”, dijo el entrenador Chris Finch, reflexionando sobre el primer partido de 40 puntos de la carrera de Edwards, que llegó en Phoenix al final de su temporada de novato. “En ese momento, sabías que tenía algo dentro que le permitía lograrlo”.

Edwards, quien fue la primera selección general del draft de 2020, debutó a los 19 años. Alcanzó la marca de los 10,000 puntos en 412 partidos, la 28.ª mejor marca en la historia de la NBA y la séptima más rápida entre los jugadores en activo, detrás de Doncic (358), James (368), Joel Embiid (373), Durant (381), Trae Young (390) y Donovan Mitchell (410). Solo otros dos jugadores han anotado 10,000 puntos con los Timberwolves: Kevin Garnett y Karl-Anthony Towns.