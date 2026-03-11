Puerto Rico tendrá hoy miércoles una prueba exigente desde el arranque cuando enfrente a Italia en el partido inaugural del torneo clasificatorio femenino a a la Copa del Mundo de la FIBA, que se disputará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El dirigente del quinteto boricua, Gerardo “Jerry” Batista, reconoció que el duelo ante el conjunto europeo —pautado para comenzar a las 8:00 de la noche— será de alto nivel.

Italia ocupa el decimocuarto puesto en el ranking mundial. Puerto Rico está un puesto antes.

“Sabemos que va a ser un juego fuerte”, expresó Batista.

“Las hemos scouteado bastante bien. Sabemos más o menos sus tendencias. Ya hemos ido corriendo varias de las cosas en defensa, de las cosas que ellas hacen, para que las jugadoras entiendan cómo queremos enfrentarlas”, detalló.

PUBLICIDAD

Un total de seis países jugarán en el “Choliseo” como parte de la acción del Grupo B.

Estados Unidos, el número uno del mundo, dirá presente con una escuadra estelar, que incluye a Caitlin Clarke y Angel Reese. España (6), Nueva Zelanda (21) y Senegal (25) completan el grupo.

Cada país jugará cinco partidos (uno contra equipo) y los mejores tres clasificarán al evento mundialista, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania. Estados Unidos ya está clasificado.

Hoy, España y Nueva Zelanda abrirán el torneo a las 2:00 p.m., seguido del compromiso entre Estados Unidos y Senegal a las 5:00 p.m.

Hablando del choque ante Italia, Batista sostuvo que uno de los aspectos que más le preocupa es el estilo ofensivo del conjunto europeo, caracterizado por su rapidez de movimiento y disciplina táctica.

“Ese equipo se mueve muy rápido. Son jugadoras bien desprendidas y que respetan mucho los espacios, que es algo que todavía a nosotros nos falta”, apuntó el veterano dirigente, quien reconoció que Puerto Rico llega al repechaje sin el tiempo ideal de preparación colectiva.

“Usualmente, cuando tenemos un mes o mes y medio practicando con varios juegos de fogueo, somos un equipo que luce bien. Esta vez no tenemos ese tiempo ni esos partidos de preparación. Tenemos que canalizar los nervios y el deseo de jugar bien. Pero este es un equipo con experiencia, y vamos a estar bien”, declaró.

El técnico añadió que ese primer entrenamiento con todas las jugadoras estuvo centrado en integrar a Arella Guirantes y a Trinity San Antonio, quienes fueron las últimas en reportarse. Reconoció que no fue una práctica “bonita”, pero señaló que forma parte del proceso de ajuste.

PUBLICIDAD

“Estábamos tratando de meterle un montón de información a las jugadoras que acaban de llegar. Estamos tratando de vernos en defensa, vernos ofensivos, así que es medio complicado, pero el esfuerzo muy bueno. La comunicación es muy buena entre ellas. La química es tan buena que tú empiezas a practicar y parece como si no hubiésemos dejado de practicar, así que en ese sentido estamos bien, pero tenemos que afinar unos detallitos”.

Con opciones de clasificar

El piloto explicó que, para que Puerto Rico pueda clasificar al Mundial de Alemania 2026 —lo que representaría su tercera clasificación a ese torneo, tras sus participaciones en 2018 y 2022—, debe ganar al menos dos partidos.

“Estados Unidos es el equipo que está por encima de todos nosotros. Pero vamos a ir con la mentalidad de eso, de que tenemos que clasificar y de la manera en que clasificamos es ganando juegos. Así que vamos a ir juego a juego y de ahí partimos”.

Luego de enfrentar a Italia, las boricuas se medirán a Estados Unidos este jueves. Su tercer compromiso será el sábado ante España. Posteriormente, cerrarán la fase del Grupo A con partidos frente a Senegal el 15 de marzo y Nueva Zelanda el 17 de marzo.

Jugar en el Choliseo

Batista argumentó que aunque el equipo ha jugado en Puerto Rico, disputar el torneo en un escenario como el llamado Choliseo representa una motivación adicional.

“Este es un grupo que es veterano, que ya hemos jugado aquí la mayor parte, no en un escenario como este, que es un escenario más grande todavía que los AmeriCup que hemos jugado, pero lo vamos a hablar con ellas”, apuntó.

“Jugar en Puerto Rico es bueno. Lo único malo son las distracciones que puedan surgir, pero siempre es bueno estar en casa”, reiteró.