Aunque no lo creas, los Nuggets no se sienten cómodos abajo 3-1 frente a los Lakers Denver enfrenta un partido de eliminación por séptima vez en esta postemporada y los Lakers no tienen intenciones de bajar la guardia a un paso de la final de la NBA

Jamal Murray fue controlado en los minutos finales del cuarto encuentra en la derrota de los Nuggets contra los Lakers. (Mark J. Terrill) LeBron James puede llegar a una décima final de la NBA, realizada por solo tres grandes del juego. Anthony Davis está al borde de su primera. El paso final para Los Angeles Lakers se perfila como el más duro. Estarán compitiendo contra unos Nuggets de Denver que, por seis ocasiones, han estado a punto de ser eliminados, pero se han negado a dejar la "burbuja" en Orlando. Anthony Davis expresó que cuando se compite contra los Nuggets nunca puedes sentirte cómodo. "Han estado en esta situación dos veces. Hemos estado en la situación dos veces. Pero ambos equipos están familiarizados con estas situaciones, pero este equipo no se va a ir tan fácil", dijo Davis. Este sábado será el quinto juego, y los Lakers han ganado ambas series que han competido durante esta postemporada en cinco juegos. Sin embargo, los Nuggets estuvieron, en un punto, perdiendo 3-1 sus series contra los Jazz de Utah y los Clippers de Los Ángeles. No obstante, lucharon para, eventualmente, ganar ambas series. Es la primera ocasión que un equipo ha borrado desventajas de 3-1, en los mismos playoffs, y ahora Denver deberá hacerlo por tercera vez. Se encuentra en una posición que podría haber evitado si hubiera tenido una parada defensiva adicional ante el último tiro de Davis en el segundo juego, y si no hubiera permitido a los Lakers anotar tantos puntos en segundas oportunidades en el cuarto partido. "Todos los partidos que hemos jugado han sido cerrados. Voy a seguir luchando", indicó el base Jamal Murray. Murray volvió a tener un buen partido, en el cuarto juego, pero James decidió tomar la tarea de defenderlo en los últimos minutos, y frenó su ofensiva, ayudando a los Lakers a lograr la victoria por 114-108. Una victoria más, y el número 23 de los Lakers estaría empatando con Kareem Abdul-Jabbar en la tercera posición de la lista de más apariciones en las Finales de la NBA. Con sus décimas Finales, James solo estaría siendo superado por los miembros del Salón de la Fama Bill Russel, quien compitió en 12 ocasiones; y Sam Jones con 11. De ganar el próximo partido, esta sería la primera aparición de Lebron James en la final con el uniforme de Los Ángeles, tras cinco con Cleveland y cuatro con Miami. Además, sería la primera ocasión que los Lakers juegan en una final desde que ganaron su último campeonato en el 2010. Davis y James han sido los responsables de esta corrida en los playoffs, pero han tenido el apoyo de algunos de sus veteranos, quienes están probados en la postemporada. Dwight Howard fue clave en el cuarto juego con 12 puntos y 11 rebotes. El cuarto juego fue la primera ocasión en que Howard se integró a la alineación inicial, y, sin duda, ayudó a Los Ángeles a su impresionante ventaja de 25-6 en puntos de segunda oportunidad. Otra pieza esencial para los Lakers fue Rajon Rondo, quien contribuyó con 11 puntos, y se posicionó en el octavo lugar en la lista de jugadores con más asistencias, con sus siete en ese encuentro. "En la postemporada, cada posesión es muy importante. Cuando tienes compañeros que han estado en los momentos importantes, entender y hacer ajustes sobre la marcha y saber que puedes contar con ellos en la recta final, hace que el equipo y tú, individualmente, se sientan mucho más confiado en el resultado", expresó James. En cambio, el equipo de los Nuggets es uno joven que no tiene ese tipo de veteranos, pero tienen la experiencia de esta histórica corrida en la postemporada que podía haber terminado el pasado 25 de agosto contra Utah. Un mes después, continúan en la "burbuja" en Orlando, intentando demostrar que la esperanza no se pierde después del cuarto juego. "Creo que la gente, probablemente, piense que aquí es exactamente donde los queremos. No lo es. Preferimos estar arriba 3-1, pero es lo que es. Nos pusimos en esta posición", dijo el entrenador de Denver, Michael Malone. Asimismo, añadió que su equipo ha demostrado resistencia y agallas para salir de esta posición en dos ocasiones. Malone aseguró que no tiene duda de que, en el quinto juego, traerán esa misma energía que en las últimas dos series cuando las perdían 3-1. De los Nuggets vencer a los Lakers, el sexto partido sería el lunes en la noche. De lo contrario, los Lakers se preparan para enfrentar, o a Miami, en lo que sería su primera aparición desde que James se fue en el 2014, o a sus eternos rivales Celtics de Boston, quienes de ganar el campeonato estarían empatando a los Lakers con el título número 17 de la NBA. Sin embargo, los Lakers no pensarán en eso hasta derrotar, una vez más, a los Nuggets. "Como dije en el último juego, tenemos que eliminarlos. Van a seguir luchando, no importa cuál sea el marcador, no importa cuál sea la situación. Solo tenemos que asegurarnos de contrarrestar todo lo que hacen", indicó Davis.