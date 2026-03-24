El Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo será nuevamente escenario del Buzzer Beater este miércoles con la celebración del Sweet 16 de “La Pública”, que reúne a los mejores 16 equipos masculinos y femeninos del sistema público del país, en colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

En la rama masculina, uno de los focos principales estará puesto en la Escuela Superior Dra. Conchita Cuevas de Gurabo, que logra por primera vez su clasificación a esta etapa.

Los locales se enfrentarán a las 6:30 p.m. a la Vocacional Bernardino Cordero de Ponce.

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Para el presidente y fundador del Buzzer Beater, Bryan Eloy García, la sorpresa del torneo fue la Escuela José Rojas de Orocovis, que dio el golpe al eliminar a la Lorenzo Vizcarrondo de Utuado en el juego de clasificación, logrando así una histórica entrada al grupo de los mejores 16.

Se medirán en esta etapa a Lares High a las 3:30 p.m.

“Es bien importante esa victoria para Orocovis, porque es un programa de tradición en el sistema público y siempre ha estado tocando la puerta de estar en los 16 y se les dio este año”, expresó García a Primera Hora .

Otra revelación ha sido la Francisco Morales Rivera de Naranjito, un programa emergente que ha tenido un destacado desempeño en el torneo para colocarse entre la élite. “Han tenido un gran torneo”,

La institución naranjiteña chocará a primera hora, a las 9:30 a.m. contra Vocacional Eladio Rivera Quiñones, de Loíza.

El torneo mantiene en contienda a sus principales favoritos. La Francisco Manrique de Bayamón, clasificada como el equipo número uno, continúa firme en su camino, mientras que la Luis Muñoz Marín (LMM) de Barranquitas, sembrada número dos y campeona defensora, sigue con aspiraciones de revalidar el título.

A las 11:00 a.m., la Manrique se medirá a Dr. Carlos González de Aguada. De otro lado, a las 12:30 p.m., la Manuel Ramos de Quebradillas enfrentará a la Trina Padilla de Arecibo; mientras que a las 2:00 p.m. será el encuentro entre la Vocacional Manuel Méndez Liciaga (San Sebastián) frente a la LMM.

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Más adelante, a las 5:00 p.m., la Vocacional Ana Delia Flores Santana de Fajardo chocará con la José Collazo de Juncos. La jornada masculina cerrará a las 8:00 p.m. con el duelo entre la Vocacional de Cayey y la Pedro Falú de Río Grande.

“El ver el crecimiento de las escuelas públicas, me llena de satisfacción porque yo vengo de ese ambiente”, comentó García.

“Es bien importante porque ya los escuelas están haciendo un programa estructurado, preparándose para el torneo y eso era lo que estábamos buscando”, agregó.

Tanda femenina

La Manrique vs. Ramón Power (Las Piedras), 9:30 a.m.

Pedro Aníbal (Hatillo) vs. Ajuntas High, 11:00 a.m.

Vocacional Arecibo vs. Dr. Carlos González, 12:30 p.m.

Vocacional de Canóvanas vs. Lares High, 2:00 p.m.

LMM (Barranquitas) vs. Belén Blanco (Loíza), 3:30 p.m.

Josefina León Zayas (Jayuya) vs. Luis Llorens Torres, 5:00 p.m.

ESOTY Yauco vs. Escuela Urbana (Aguas Buenas), 6:30 p.m.

Vocacional Ponce vs. Conchita Cuevas, 8:00 p.m.