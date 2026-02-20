Los Leones de Ponce anunciaron este jueves a Avry Holmes como su segundo refuerzo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), mientras que los Osos de Manatí hicieron lo propio al confirmar al importado Tyler Cook.

Holmes, un armador de 31 años, no cuenta con experiencia en la llamada “liga más dura”, pero sí ha jugado en la G League, Venezuela y México. De hecho, hace unos meses estuvo activo en México con el club Fuerza Regia de Monterrey, donde promedió 13.9 puntos, 2.1 rebotes y 3.2 asistencias por juego.

“En Avry Holmes tenemos un armador que cumple con las cualidades que estábamos buscando: ganador y eficiente en el tiro de tres puntos. Viene de quedar campeón con Diablos Rojos en el 2024 y con Fuerza Regia el año pasado en la Liga Nacional de México, todo esto con una efectividad de sobre 42% desde el perímetro y siendo MVP de la final”, expresó Gabriel Ortiz, gerente general de los Leones, en declaraciones escritas.

“A eso le sumas que nuestro entrenador, Carlos Rivera, tuvo la oportunidad de enfrentarlo en persona cuando estuvo dirigiendo en Veracruz”, continuó.

Cook, por su parte, tampoco ha pisado una cancha del BSN, pero ha visto acción en la NBA, G League, Australia, España, Turquía y actualmente en Japón. En la B1 League de Japón, milita con los Ibaraki Robots. Allí, tiene una media de 12.9 unidades, 6.8 capturas y 2.7 asistencias.

Antes de este anuncio, ambas franquicias solo habían confirmado a uno de sus tres importados. Ponce firmó a Terence Davis, un escolta estadounidense de 28 años con experiencia tanto en la NBA como en la G League. Manatí, en cambio, repetirá al centro Cheick Diallo por tercera temporada consecutiva.

Los Leones fueron los subcampeones del torneo 2025 después de caer ante los Vaqueros de Bayamón en la serie final. Los Osos, por su parte, terminaron en el sótano de la Conferencia A con marca de 8-26, el peor en la liga.

El torneo 2026 del BSN está programado para comenzar el 21 de marzo con un juego entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce en el Palacio de los Deportes.