BSN: los Capitanes pierden a Tim Soares para el crucial sexto juego ante los Santeros
El centro tuvo que salir de la isla por una situación familiar.
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Los Capitanes de Arecibo enfrentarán el sexto partido de la semifinal de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Santeros de Aguada sin el centro Tim Soares, quien tuvo que salir de la isla de manera urgente debido a una situación de salud que afecta a su esposa, informó la franquicia a través de sus redes sociales.
La baja de Soares llega en un momento crucial para los Capitanes, que intentarán mantenerse con vida, luego de que los Santeros tomaran ventaja 3-2 en la serie. Aguada buscará avanzar a la final de conferencia este domingo, cuando reciba a Arecibo a las 8:00 p.m. en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.
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“La organización respalda a Tim en este momento familiar y le desea una pronta recuperación a su esposa”, indicó el equipo, al añadir que cualquier información adicional será comunicada a través de sus canales oficiales.
Como nota positiva para los Capitanes, la franquicia, además, comunicó que Ramses Meléndez concluyó el sábado su participación en la NBA Summer League y estará disponible para integrarse al quinteto el martes, en caso de que la serie se extienda a un séptimo y decisivo choque.