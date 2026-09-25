Los Indios de Mayagüez permanecerán en la Sultana del Oeste luego de que la junta de directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) rechazara este viernes la solicitud para trasladar la franquicia al municipio de Isabela.

La petición fue presentada por el apoderado estadounidense Dion New y sometida a votación durante una reunión de la junta de directores de la liga.

Sin embargo, la propuesta no obtuvo las dos terceras partes de los votos de los franquiciados presentes que eran necesarias para aprobar el traslado, informó el BSN mediante un comunicado de prensa.

Con la decisión, los Indios continuarán representando a Mayagüez en la próxima temporada del baloncesto profesional puertorriqueño.

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El BSN no precisó cuántos franquiciados votaron a favor o en contra de la mudanza ni ofreció detalles adicionales sobre las razones que llevaron a New a solicitar el traslado de la franquicia a Isabela.

“El BSN reitera su compromiso con la estabilidad institucional de sus franquicias y con el desarrollo continuo del baloncesto profesional puertorriqueño”, expresó la liga en declaraciones escritas.

New adquirió la franquicia de los Indios a mediados de la pasada temporada del BSN.