La refuerzo Aisha Sheppard anotó 27 puntos, incluyendo siete triples en diez intentos, y las Gigantes de Carolina derrotaron, 78-71, a las Explosivas de Moca en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo durante la jornada del miércoles del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

De esta forma, las Gigantes consiguieron su primera victoria en la carretera.

Moca arrancó con una ventaja de cinco, 11-6, faltando 6:36 del primer cuarto. Pero, Tayra Meléndez debutó en la campaña con ocho tantos en ristra para darle ventaja definitiva a las máximas campeonas, 14-11, con 4:58 en el reloj. Carolina dominó la primera mitad con puntuación de 42-31.

En la segunda vuelta, las Gigantes resistieron los múltiples intentos de reacción por parte de las Explosivas. El quinteto local se acercó 73-71, con un tiro brincado de Samantha Fuehring, restando 1:07 del cuarto parcial.

Selena Lott, con un bombazo y dos tiros libres, selló el triunfo del conjunto carolinense, 78-71, con 35 segundos por jugarse.

A nivel colectivo, Carolina atinó 18 de 35 intentos desde la línea de tres.

Junto a la aportación ofensiva de Sheppard, Lott agregó 21 puntos, Meléndez 13 y Teana Muldrow 11 con 10 rebotes. Meléndez se perdió los primeros cuatro compromisos del torneo por una lesión.

Por las Explosivas, Fuehring terminó con 18 unidades, Alexis Jennings con 17, Hillary Martínez 14 y Leigha Brown 11.

Con este resultado, Carolina mejoró su marca a 3-2. Moca, por su parte, vio caer su récord a 2-2.

Yauco frena su racha de dos derrotas

Sydney Cooks anotó 20 puntos, con siete rebotes y cuatro asistencias, y las Cafetaleras de Yauco frenaron su seguidilla de dos derrotas al vencer, 81-72, a las Leonas de Ponce el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Cooks estuvo acompañada por Sierra Moore con 18 tantos, Asia Strong con 15, Zaida González 14 y Alexa Vélez 10.

En la derrota, Taya Corosdale consiguió 16 unidades, Shelby Cheslek 14 con 10 capturas, Ariel Colon encestó 13, Paola Maldonado y Talia von Oelhoffen 11 cada una. Además, von Oelhoffen repartió 13 asistencias.

Yauco mejoró su foja a 2-3, mientras que Ponce bajó al noveno puesto con 1-3.

La acción del BSNF continuará este jueves, cuando las Pollitas de Isabela (4-1) reciban la visita de las Cangrejeras de Santurce (3-1) en el Coliseo José “Buga” Abreu. El partido será transmitido en directo por Punto 2. Manatí (0-2) también viajará a Hatillo (2-1) y Juana Díaz (1-2) enfrentará a Caguas (1-2).