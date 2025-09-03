El futuro de la Selección Nacional se pondrá a prueba fuera de Puerto Rico durante la temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Y es que Ramses Meléndez, André Curbelo, George Conditt IV y Alfonso Plummer encabezan el grupo de jugadores nativos de la llamada “liga más dura” que se mantendrán activos en el exterior en estos próximos meses.

Los cuatro fueron convocados para la FIBA AmeriCup 2025 el mes pasado. Sin embargo, Curbelo fue el único que no pudo viajar a Managua, Nicaragua, tras ser diagnosticado con apendicitis un día antes del fogueo contra República Dominicana en el Coliseo Roberto Clemente.

PUBLICIDAD

El armador, de 23 años, firmó un contrato de dos años con el Ironi Nes Ziona, club de la primera división de Israel con el que Gary Browne jugó entre 2017 y 2019.

Esto después de una destacada primera temporada en el BSN en la que fue nombrado Novato del Año al promediar 12.7 puntos, 4.3 rebotes y 5.9 asistencias con los Atléticos de San Germán.

ברוך הבא אנדרה! 🤩

רכז נבחרת פוארטו ריקו נוחת בלב המושבה לשנתיים >>> https://t.co/awHBdMprpr pic.twitter.com/4LzqBidxUJ — Ironi Ness Ziona (@ironinessziona) August 13, 2025

Meléndez, por su parte, jugará la próxima campaña de la G-League, la liga de desarrollo de la NBA, con los Capitanes de la Ciudad de México, supo Primera Hora .

El alero, de 23 años, solo vio 7.6 minutos de acción por partido en la AmeriCup, pero viene de un impresionante primer año con los Capitanes de Arecibo en el BSN. Vistiendo el uniforme de la Villa del Capitán Correa, Meléndez acumuló una media de 11.6 unidades por desafío y fue uno de los finalistas para el Novato del Año.

Conditt IV seguirá dándole la vuelta al mundo y, esta vez, viajará a China para probarse con el Shanxi Zhongyu en la principal liga del país asiático. El centro, de 25 años y 6’11” de estatura, estuvo hace unos meses activo en la Liga ACB de España con el Dreamland Gran Canaria. Promedió 7.4 puntos y 4.1 rebotes por juego, como parte de la segunda unidad del Gran Canaria.

A raíz de esto, Conditt IV solo vistió el uniforme de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en la campaña anterior durante los cuartos de final contra los Vaqueros de Bayamón. Carolina-Canóvanas fue barrido por Bayamón en cuatro partidos.

PUBLICIDAD

George Conditt IV, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, controla el balón en el primer juego de los cuartos de final contra los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / Joseph Colón )

Plummer, otro integrante del quinteto arecibeño, militará por primera vez en la ACB de España, considerada la segunda mejor del mundo, con el BAXI Manresa, equipo que también competirá en la Eurocopa.

No obstante, esta no será la primera experiencia del trespuntista, de 27 años, en el exterior. Plummer jugó la pasada temporada con el Ratiopharm Ulm de la Basketball Bundesliga de Alemania. Antes de eso, estuvo en Francia.

Esta temporada, se reportó a los Capitanes en la recta final de la fase regular del BSN, ya que el Ulm alcanzó la final del torneo alemán. Anotó 11.2 tantos en el certamen alemán y la Eurocopa, saliendo del banco.

Otro canastero puertorriqueño que también dará el salto a la ACB de España, pero que no forma parte del programa nacional, lo es Jhivvan Jackson. El nieto de Flor Meléndez e hijo de Leroy Jackson no defendió los colores de los Osos de Manatí esta temporada por su compromiso con el Würzburg Baskets de Alemania.

Jackson, en cambio, brilló con el Würzburg Baskets, y fue galardonado con los premios Jugador Más Valioso y Jugador Ofensivo del Año después de promediar 18.6 puntos, 4.5 asistencias y 3.9 rebotes en 30 juegos. El base, de 27 años, jugará en la liga española con el club San Pablo Burgos.

✍️ Apunten en mayúsculas este nombre: Jhivvan Jameel Jackson Meléndez.



El nuevo combo de @SanPabloBurgos trae debajo del brazo dosis (y no pocas) de TALENTO ANOTADOR y muuuucha clase.



¿Ganas de verle en acción en #LigaEndesa?#MercadoACB | 📹 @BasketballCL pic.twitter.com/Qtdz5daqbo — Liga Endesa (@ACBCOM) August 17, 2025

Jayden Martínez firmó con el KK Zadar de la liga de Croacia y la Liga Adriática. Martínez fue traspasado hace unas semanas a los Cangrejeros de Manatí, junto a Jonathan Rodríguez y los derechos del refuerzo Jared Sullinger, a cambio de Jordan Howard.

Rodríguez, Ángel Matías, Tjader Fernández y Josué Erazo se han mantenido activos en México con el Santos del Potosí, quinteto dirigido por el experimentado técnico boricua Manuel “Manolo” Cintrón. Jesús Cruz Galarza, escolta de los Gigantes en el BSN, estampó su firma con el Club Malvín de Uruguay.