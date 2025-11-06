Portland, Oregon. Deni Avdija registró 26 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, y los Trail Blazers de Portland revirtieron el miércoles un déficit de 22 unidades para superar 121-119 al Thunder de Oklahoma City.

Jrue Holiday añadió 22 puntos, incluidos dos tiros libres decisivos que pusieron a Portland por delante 121-118 con seis segundos restantes. Jerami Grant anotó 20 tantos desde el banquillo por los Blazers, quienes endilgaron a los campeones defensores de la NBA su primera derrota de la temporada.

El Thunder (8-1) perdía por tres cuando Isaiah Joe fue sancionado con una falta en un tiro, a 0.5 segundos del final. Después de que una revisión del video mostró que el dedo del pie de Joe estaba en la línea de tres puntos, hizo su primer tiro libre pero falló el segundo a propósito.

Oklahoma City no logró empujar el balón al aro en el último suspiro.

La estrella del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, anotó 35 puntos y Aaron Wiggins añadió 27. Oklahoma City estuvo sin varios jugadores que aparecieron en la victoria del martes contra los Clippers de Los Angeles.

Chet Holmgren, Lu Dort y Alex Caruso no jugaron.

Nikola Jokic, derecha, de los Nuggets de Denver, pasa el balón mientras Simone Fontecchio (0), del Heat de Miami, defiende durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) ( David Zalubowski )

Triple-doble de Nikola Jokic lleva a los Nuggets a victoria de 122-112 sobre el Heat

Denver. Nikola Jokic tuvo 33 puntos, 16 asistencias y 15 rebotes para su quinto triple-doble de la temporada, y los Nuggets de Denver continuaron su dominio sobre Miami con una victoria de 122-112 sobre el Heat el miércoles por la noche.

Fue el undécimo triunfo consecutivo de Denver en temporada regular sobre el Heat.

Jokic acertó 12 de 18 tiros de campo. Completó su triple-doble al capturar un rebote ofensivo con 6:36 restantes en el tercer cuarto.

Aaron Gordon sumó 24 puntos para los Nuggets, que mejoraron a 4-0 en casa esta temporada.

Los Nuggets lideraron por 17 puntos en el cuarto período antes de que el Heat redujera la diferencia a ocho con 43 segundos por jugar. Jamal Murray lo aseguró con un par de tiros libres.

Miami no ha ganado un partido en Mile High City durante la temporada regular desde el 30 de noviembre de 2016. Derrotaron a los Nuggets en el segundo juego de las Finales de la NBA de 2023. Denver ganó la serie en cinco para su único título.

Norman Powell tuvo 23 puntos para Miami, que terminó un viaje de cuatro juegos con un récord de 1-tres. Bam Adebayo no jugó en la segunda mitad debido a una lesión en el pie izquierdo. Los Heat fueron superados en rebotes por un margen de 68-44.

Powell comenzó el juego con un triple, marcando la primera vez que los Nuggets han estado en desventaja en casa en toda la temporada. Lideraron de principio a fin en sus primeros tres juegos en el Ball Arena.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, dijo antes del juego que enfrentarse a su homólogo de los Nuggets, David Adelman, fue una experiencia “surrealista” dada su estrecha relación con la familia Adelman. Spoelstra considera al padre de David Adelman, Rick, un modelo a seguir.