Los Gigantes de Carolina, Indios de Mayagüez y Atléticos de San Germán salieron airosos el miércoles en la jornada de tres partidos del Baloncesto Superior Nacional (BSN), en una noche marcada por remontadas, dominio ofensivo y actuaciones destacadas de sus principales figuras.

En Ponce, Jaylen Nowell encabezó la ofensiva con 29 puntos y siete asistencias para guiar a los Gigantes a una victoria, 90-85, sobre los Leones en el primer duelo entre ambos equipos esta temporada.

Con el triunfo, Carolina mejoró su marca a 8-7, mientras Ponce cayó a 7-10.

El encuentro comenzó cerrado y los Leones tomaron ventaja mínima de 26-24 tras el primer parcial. Sin embargo, los Gigantes respondieron en el segundo periodo con un avance de 27-19 que les permitió irse al descanso al frente, 51-45.

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Carolina mantuvo el control durante la segunda mitad y amplió la diferencia a nueve puntos antes del último parcial. Aunque los Leones amenazaron en los minutos finales, los visitantes conservaron la ventaja para asegurar la victoria en la carretera.

Hunter Tyson aportó 18 puntos y Scottie James añadió 12 tantos con nueve rebotes por los Gigantes.

Por Ponce, Darius Bazley logró un doble-doble de 21 puntos y 11 rebotes. Jezreel De Jesús sumó 19 unidades y Jalen Crutcher terminó con 16 puntos y seis asistencias.

Mientras, en Mayagüez, los Indios dominaron la segunda mitad para vencer cómodamente, 113-83, a los Piratas de Quebradillas y completar la barrida en la serie particular entre ambos conjuntos.

Mayagüez niveló su récord en 8-8, mientras Quebradillas descendió a 3-13 y vio detenida su racha de tres triunfos consecutivos.

Los Piratas arrancaron mejor y ganaron el primer parcial, 20-17, pero los Indios reaccionaron antes del descanso para igualar el marcador a 45.

El juego cambió por completo en el tercer cuarto, cuando Mayagüez dominó 33-15 para despegarse definitivamente. Los locales no bajaron el ritmo en el último parcial y ampliaron la ventaja hasta sellar una cómoda victoria.

Neftalí Álvarez lideró el ataque balanceado de los Indios con 19 puntos. Nathan Sobey agregó 17 tantos con siete asistencias y Jared Ruiz aportó 16 unidades.

Por Quebradillas, Jameer Nelson Jr. anotó 16 puntos y Thomas Robinson añadió 15 con ocho rebotes.

En San Germán, los Atléticos reaccionaron tras una pobre primera mitad y derrotaron 81-76 a los Santeros de Aguada para igualar a una victoria por bando la serie particular.

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San Germán mejoró a 11-6, mientras Aguada cayó a 8-7 y sufrió su cuarta derrota en los últimos cinco encuentros.

Los Santeros dominaron la primera mitad y llegaron al descanso con ventaja de 43-34. Pero los Atléticos respondieron con un tercer parcial de 29-16 para darle vuelta al marcador.

Montrezl Harrell lideró a San Germán con 17 puntos y 15 rebotes, incluyendo un donqueo decisivo en el último minuto que aseguró el triunfo. André Curbelo añadió 13 puntos y siete asistencias.

Rigoberto Mendoza encabezó a Aguada con 25 puntos y nueve rebotes.

La acción del BSN continuará el jueves con dos partidos en calendario: los Mets de Guaynabo visitarán a los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce enfrentarán a los Criollos de Caguas.