Chris McCullough volvió a caer en ritmo con 22 puntos, incluyendo cuatro triples en cinco intentos, para guiar este martes a los Vaqueros de Bayamón a una amplia victoria por 106-83 sobre los Criollos de Caguas en el tercer juego de la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El refuerzo estadounidense no estuvo disponible en el primer partido de la serie debido a que tenía que cumplir con una suspensión que recibió por un altercado físico en la primera ronda y solo anotó nueve unidades en el pasado encuentro contra los Criollos.

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Esta vez, lideró la ofensiva de Bayamón, que tomó una ventaja de 2-1 en la final de la Conferencia A con el triunfo en el Coliseo Rubén Rodríguez. El próximo juego será el jueves en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas.

Le siguió Damian Jones con 16 puntos y seis rebotes. Jassel Pérez y Stephen Thompson Jr. aportaron 10 unidades cada uno. Por los Criollos, el mejor fue Jeff Early Jr. con 15 tantos. Travis Trice, por su parte, tuvo una noche discreta con 12 puntos tras lanzar apenas seis tiros de campo. Moses Brown firmó un doble-doble de 11 unidades y 10 capturas, mientras que Louis King añadió solo tres tantos en 27 minutos de acción.

Damian Jones donquea sobre Moses Brown en el tercer juego de la final de la Conferencia A del BSN. ( BSN )

Early Jr. abrió el marcador con una bandeja, pero Bayamón tomó rápido el control del juego con dos triples de McCullough. Sin Pérez en cancha por una aparente molestia, Thompson Jr. encestó después una güira que aumentó la delantera de los Vaqueros a 8-2 con 8:09 minutos en el reloj.

McCullough tenía la mano caliente y alejó a los campeones defensores por 24-8 con un tiro detrás del arco y una güira restando 2:06 minutos del primer parcial. Bayamón continuó con su buen ritmo y se dirigió al segundo periodo con una delantera de 28-15. McCullough anotó 13 puntos en los primeros 10 minutos del encuentro.

Pérez inició el segundo parcial con un canasto y falta que despegó a los Vaqueros por 31-15. Los Criollos trataron de responder, pero Bayamón aumentó la diferencia a 18 puntos con un disparo a larga distancia de Gary Browne cuando quedaban 4:53 minutos de la primera mitad.

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Al rato, el llamado “Rey del Pop” puso a Brown en un poster con un donqueo que levantó de sus asientos a los miles de fanáticos que acudieron esta noche al Rancho. Minutos después, Early Jr. cometió una falta antideportiva sobre Jordan Cintrón, pero este encestó solo uno de sus dos intentos en la línea del tiro libre. Los Vaqueros cerraron la primera mitad con un triple de Pérez para irse al descanso con una delantera de 52-34.

Jassel Pérez donquea ante la defensa de Moses Brown en el tercer juego de la final de la Conferencia A del BSN. ( BSN )

Los Criollos amenazaron con remontar en el arranque del tercer parcial, como han hecho antes en la segunda mitad de sus partidos esta postemporada, con siete puntos consecutivos de Early Jr. Sin embargo, Bayamón respondió con un puente aéreo de Jones y un triple de Javier Mojica para despegarse por 57-41 con 6:19 minutos en el reloj.

Minutos después, los campeones defensores aumentaron la diferencia a 21 puntos tras un tiro en suspensión en suspensión de Browne. El conjunto del Valle del Turabo contrarrestó con un disparo detrás del arco de Trice, pero los Vaqueros evitaron lo que pareció un desastre al inicio del tercer periodo y se dirigieron al cuarto con una ventaja de 74-57.

McCullough y Jones lideraron la ofensiva de Bayamón en los primeros minutos del cuarto parcial y el técnico de los Criollos, Wilhelmus Caanen, decidió entregar el partido restando 5:31 minutos del tiempo reglamentario al sustituir a todos sus titulares.