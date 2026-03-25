La elegibilidad del escolta de los Pistons de Detroit, Cade Cunningham, para honores individuales como un puesto en el equipo All-NBA está en duda debido a la regla de 65 partidos para tales premios, y la asociación de jugadores dijo el martes que no debería ser el caso.

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto -que, a través de la negociación colectiva, aceptó esa norma como parte del acuerdo actual entre la liga y sus jugadores- dijo que, como mínimo, quiere que se modifique la norma.

“La posible inelegibilidad de Cade Cunningham para los premios de postemporada después de una temporada que definió su carrera es una clara acusación a la regla de los 65 partidos y un ejemplo más de por qué debe ser abolida o reformada para crear una excepción para las lesiones importantes”, dijo el sindicato a través de un portavoz. “Desde su implementación, demasiados jugadores merecedores han sido injustamente descalificados de los honores de final de temporada por esta cuota arbitraria y excesivamente rígida”.

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Cunningham ha participado en 61 partidos esta temporada. Se espera que se pierda varios partidos más mientras se recupera de un colapso pulmonar, y si se pierde demasiados, no llegará al umbral de los 65 partidos.

Varios jugadores no podrán optar a la mayoría de los principales premios individuales esta temporada debido a la regla de los 65 partidos, entre ellos LeBron James, de Los Ángeles Lakers, cuya racha de 21 años formando parte de un equipo All-NBA llegará a su fin. Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, y Stephen Curry, de Golden State, también se han perdido demasiados partidos para ser elegibles, y un montón de otros jugadores -incluidos Nikola Jokic, de Denver, y Victor Wembanyama, de San Antonio, ambos aspirantes al MVP- están cerca de la línea de inelegibilidad. Los favoritos al MVP, Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, y Luka Doncic, de los Lakers, aún pueden perder un puñado de partidos y mantener su elegibilidad.

“Es por las razones correctas, pero es duro”, dijo el escolta de Cleveland Donovan Mitchell durante el fin de semana, en declaraciones publicadas por cleveland.com sobre la regla de los 65 partidos. “Nos pagan dinero por estar ahí fuera, pero hay ciertas cosas que no puedes controlar. No es que los chicos estén descansando y perdiéndose estos partidos. Son lesiones legítimas, así que es algo que hay que mirar con seguridad porque no hay forma de que ciertos tipos estén en este escenario.”

Muchos otros miembros de la NBA se han pronunciado en los últimos años a favor de la regla de los 65 partidos, entre ellos algunos dirigentes sindicales como Andre Iguodala -director ejecutivo del sindicato- y el alero de Boston Jaylen Brown.

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“Yo también quiero a los chicos sanos y en la cancha. Supongo que esa es la solución, intentar que los chicos estén en la cancha”, dijo Kevin Durant en el Partido de las Estrellas 2024. “Es algo con lo que tenemos que lidiar. Tampoco diré que me encanta o que lo odio, pero es algo con lo que tenemos que lidiar.”

Hay algunas formas en las que un jugador puede optar a premios como el MVP, el jugador defensivo del año, los equipos All-Defensive y los equipos All-NBA incluso si no llega al número de 65 partidos. Los jugadores que participan en 62 partidos y sufren una lesión que pone fin a la temporada también pueden ser elegibles, aunque eso no se aplicaría en el caso de Cunningham.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.