La triste noticia del fallecimiento de José “Piculín” Ortiz en la mañana de hoy martes ha movido a muchas personalidades del deporte, la política y la farándula de Puerto Rico a expresar su sentir sobre su deceso.

Destaca en muchos de los mensajes, que reconocen al cayeyano y exmiembro del Equipo Nacional como el mejor jugador de todos los tiempos del baloncesto de Puerto Rico, lo que popularmente se conoce como el GOAT, en referencia a la expresión “Greatest of All Time” en inglés.

A continuación algunas de esas reacciones:

Eddie Casiano, exjugador y actual dirigente

“Descansa en paz, Picu. Tuvimos el privilegio de compartir la cancha por más de 15 años, viviendo batallas, sacrificios y momentos que nunca voy a olvidar”.

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“Gracias por cada enseñanza, por cada juego y por cada momento que nos regaló el baloncesto. Para mí, eres y siempre serás el GOAT de Puerto Rico. Tu legado siempre vivirá en nosotros”.

“Mis condolencias a su familia y seres queridos”.

Francisco “Papito” De León, exjugador

“Waoooo, muy triste la noticia ante la partida de mi hermano Piculin Ortiz. Yo se que ya no sufrirás más y aquí. Todos te recordaremos. Dejaste un legado enorme y bien dificil de igualar. Fuiste un gran guerrero y compañero. Ahora estarás desde el cielo velando por todos nosotros. Descansa en paz mi hermano....”

Pamela Rosado, capitana de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto de Puerto Rico

“Hoy se nos fue un grande. Un ser humano de esos que no se repiten, de los que dejan huella profunda en cada vida que tocan. Gracias por tanto, por tu esencia, por lo que diste, por lo que enseñaste y por cómo hiciste sentir a los demás”

Héctor “Picky” Soto, jugador de voleibol

“Se nos fue una leyenda. Triste mañana pero agradecido de haber podido conocer a unos de mis jugadores favoritos. Descansa en paz, inspiraste a toda una generación”.

Miguel Cotto

“Gracias por tanto, Gracias por llevar nuestro orgullo 🇵🇷 al 🌎 y demostrar que con trabajo duro y disciplina no hay barreras.El mejor de todos los tiempos. Vuela Alto…“

Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico

“Ortiz fue mucho más que un extraordinario baloncelista; fue un líder, un referente y un atleta que encarnó los valores del olimpismo”.

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“Puerto Rico pierde hoy a uno de sus más grandes atletas y a un verdadero símbolo de lo que representa competir por nuestra bandera (...) Su legado vivirá por siempre en nuestra historia y en el corazón de nuestro pueblo”.

Raymond Arrieta, comediante

“A menos de un mes del fallecimiento de mi papá y todavía conservado el dolor en mi corazón y en mi alma hoy despierto con la noticia del fallecimiento de Piculín Ortiz. Me encuentro cada día más molesto con esta enfermedad que se lleva a buenas personas. Papi muere un martes por la misma enfermedad y hoy martes se nos va un héroe de Puerto Rico y del mundo entero . Descansa en paz amigo y gracias por regalarnos lindos momentos para PR . Me uno al dolor de tu familia y al del pueblo de Puerto Rico. Te quiero, Amigo”

Aníbal Acevedo Vilá, exgobernador de Puerto Rico

¡Hasta luego amigo! Picu, además de las alegrías que nos diste y el orgullo que nos hiciste sentir, fuiste un amigo de tus amigos. Aquí unas fotos del 2021 en tu pizzería en La Parguera, incluyendo tus ojos fijos en la pizza que preparabas. Un abrazo a su esposa Sylvia Ríos y a su hija Neira".

Ferdinand Pérez, comunicador

“El Picu. Que dolor. Dios te tenga en la gloria. Te extrañaremos hermano querido. Mi abrazo grande a toda su familia. Solo en Dios podemos conseguir consuelo”.

Antonio Sánchez, “El Gangster”, locutor y comediante

“Hoy despierto con la triste noticia del fallecimiento de @piculinortiz4 Descansa en Paz amigo, batallaste como un titán. A la familia de Picu mis condolencias”.

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Remi, personalidad de animación infantil

“Hermano querido gracias por tu amistad ,por tu respeto siempre, tus abrazos gigantes y tu sonrisa eterna. @piculinortiz4 siempre té recordaré!!!”

Víctor Manuelle, cantante de salsa

“Asombrado con esta noticia. Hoy el cielo recibe a nuestra máxima gloria del baloncesto puertorriqueño y el mejor centro de la historia de nuestra selección como lo bautizó Manuel Rivera Morales, “El Concord”. Abrazo solidario a la familia y que en paz descanse".

Manny Manuel, cantante

“Coño… Mi Buen Amigo Picu. Sumamente Triste por Tu partida. Te Amo Mucho Mi Pana. Descansa en Paz".

Jowel, exponente de música urbana

“Que bendición el haberte conocido, que dicha de haber sido el unico artista urbano en tu GOATCAST… Poder decirte lo mucho que te admiré y lo orgulloso que me hiciste sentir de ser Puertorriqueño. Vuela Alto “Picu” Nuestro Eterno #OrgulloBoricua“.