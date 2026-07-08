Cleveland. Donovan Mitchell ha acordado una renovación de contrato de cuatro años y 273 millones de dólares con los Cleveland Cavaliers, según informó el martes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato, ya que la renovación aún no se había hecho pública. El martes fue el primer día en que los Cavaliers podían ofrecerle la renovación a Mitchell. Al siete veces All-Star le quedaban dos temporadas de contrato y podría haber esperado hasta el próximo verano para renovar, momento en el que habría podido optar a un contrato “supermáximo” de cinco años por valor de 350 millones de dólares.

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La renovación incluye una opción del jugador por valor de 76 millones de dólares para la temporada 2030-31 y una cláusula de indemnización por traspaso, según ha indicado esta persona.

“Me encanta estar aquí. No sé cómo decirlo de otra forma. No tengo ninguna duda de que estos chicos pueden llegar hasta el final. Tenemos una cuenta pendiente”, declaró Mitchell el 25 de mayo, después de que los Cavaliers fueran barridos por los Knicks de Nueva York en la final de la Conferencia Este.

Por ahora, es el cuarto contrato más cuantioso de la historia de la NBA en términos de valor total, solo por detrás del contrato de 314 millones de dólares que Boston ofreció a Jayson Tatum, el acuerdo de 285 millones de dólares que los Celtics firmaron con Jaylen Brown —que ahora juega en Filadelfia— y el contrato de 276 millones de dólares que Nikola Jokic tiene actualmente con Denver.

Esto significa que Mitchell ejercerá una opción de jugador por valor de casi 76 millones de dólares para la temporada 2030-31. El valor medio anual, de algo más de 68 millones de dólares, es, por ahora, un récord de la NBA, superando por muy poco el valor medio de 67.9 millones de dólares del contrato que Shai Gilgeous-Alexander tiene con Oklahoma City.

“Cuando contamos con una superestrella de su calibre que quiere quedarse en Cleveland, ese es nuestro mejor embajador, nuestro mejor reclutador. Hay jugadores que están aquí y que, francamente, no estarían aquí sin él”, declaró el 29 de mayo Koby Altman, presidente de operaciones de baloncesto de los Cavaliers, refiriéndose a Mitchell y a la renovación de su contrato. “Así que creo que la pregunta más importante —y la que ya ha sido respondida— es: ¿quiere estar aquí y quiere quedarse a largo plazo? Y creo que ya ha respondido a eso".

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Mitchell, de 29 años, llevó a los Cavaliers la temporada pasada a su primera final de conferencia desde 2018. Promedió 27.9 puntos, 5.7 asistencias y 4.5 rebotes durante la temporada regular, además de 26 puntos en los playoffs.

Mitchell promedia 26.7 puntos en las cuatro temporadas que lleva en Cleveland desde que fue traspasado por los Utah Jazz en 2022.

La renovación de Mitchell es la primera de lo que probablemente será una serie de movimientos por parte de los Cavaliers. Existe la posibilidad de que LeBron James regrese al equipo de su ciudad natal, al que llevó a conquistar su primer título en 2016. James Harden —a quien los Cavaliers ficharon al cierre del mercado de traspasos— también está barajando un nuevo contrato para seguir en Cleveland tras rechazar su opción de jugador para la temporada 2026-27.

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El periodista de baloncesto de la AP Tim Reynolds, desde Miami, ha colaborado en este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.