Los Ángeles. El Thunder de Oklahoma City insiste en que no ha sido perfecto durante su defensa del título de la NBA.

Su récord en el ecuador de los playoffs no concuerda.

El Thunder completó su segunda barrida consecutiva de la serie de primavera el lunes por la noche cuando se impuso a los resistentes Lakers por 115-110 en el cuarto partido de la segunda ronda. Oklahoma City fue 8-0 contra LeBron James y los Lakers esta temporada, y los campeones defensores también están 8-0 en estos playoffs después de derrotar consecutivamente a Phoenix y Los Ángeles.

Seguro, el entrenador Mark Daigneault puede ver áreas de mejora y problemas por resolver. El MVP Shai Gilgeous-Alexander advierte que el trabajo está lejos de estar acabado.

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THUNDER WIN THE SERIES, 4-0 🚨



11TH TEAM IN NBA HISTORY TO START THE POSTSEASON 8-0.



THEY ADVANCE TO THE WESTERN CONFERENCE FINALS FOR THE 2ND STRAIGHT SEASON. pic.twitter.com/kDzN82gnMA — NBA (@NBA) May 12, 2026

Sin embargo, el Thunder es indiscutiblemente la clase del deporte con esta racha de playoffs que sigue a su dominante temporada regular mientras buscan el primer campeonato consecutivo de la NBA desde que Golden State lo hiciera 2017 y 2018.

La implacable maquinaria del director general Sam Presti parece imbatible en su camino hacia las finales de la Conferencia Oeste por segundo año consecutivo y sexta vez en las últimas 16 temporadas.

“Hemos hecho nuestro trabajo hasta ahora, eso es todo lo que realmente significa”, dijo Gilgeous-Alexander. “Hemos salido ahí fuera, hemos ejecutado, hemos jugado a un alto nivel y hemos sido capaces de ganar ocho partidos difíciles contra rivales realmente buenos. Eso es todo lo que realmente significa. Y nada está garantizado. En los playoffs, no hay dos partidos iguales, sobre todo cuando cambias de rival. Así que los retos están por llegar, supongo que se puede decir”.

El próximo reto es una cita con los San Antonio Spurs o los Minnesota Timberwolves en las finales de conferencia, después de varios días más de descanso que esos equipos, que están empatados de cara al quinto partido del martes por la noche.

Pero quienquiera que salga airoso de esa lucha de rocas de una serie se enfrentará al mayor desafío de la NBA en los suaves e implacables Thunder, que parecen estar funcionando a un nivel incluso superior al que alcanzaron la temporada pasada cuando ganaron el título.

“Hemos estado muy, muy bien”, dijo Daigneault. “Creo que esta noche hemos tenido más fallos que en partidos anteriores, así que tenemos que aprender de ello. Obviamente, tenemos que jugar mejor los 48 minutos, pero también creo que el viento te va a dar en la cara en un partido de playoffs por diferentes razones y en diferentes momentos, y tienes que ser capaz de volver a centrarte. Creo que lo hicimos excepcionalmente bien”.

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El Thunder nunca había barrido dos series consecutivas de playoffs, como tampoco lo habían hecho antes los Seattle SuperSonics.

Los Lakers fueron derrotados tres veces por Oklahoma City antes de conseguir un partido igualado. El Thunder perdió en el último cuarto por primera vez en estos playoffs, y su victoria por cinco puntos fue la menor de la primavera.

Pero el Thunder se recuperó, como casi siempre.

Gilgeous-Alexander anotó nueve de sus 35 puntos en el último cuarto. Ajay Mitchell, el escolta suplente que se ha convertido en una estrella en ausencia de Jalen Williams por lesión, anotó 10 de los 28 puntos de su carrera en el mismo periodo. Chet Holmgren anotó una de las canastas más importantes, incluido un mate decisivo a falta de 32,8 segundos.

El Thunder celebró un final de cuarto en el que todos los jugadores que tocaron la cancha parecían haber hecho una gran jugada. Unos minutos después, volvieron a las andadas.

“Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha quedado atrás”, dijo Gilgeous-Alexander. “Todavía tenemos un gran objetivo por delante. Tenemos dos series más que ganar para alcanzar nuestro objetivo final, y en eso estamos centrados.”

El entrenador de Los Ángeles, JJ Redick, y su equipo parecían tener un plan de juego sorprendente y eficaz para acosar a los anotadores de los Thunder, y sin embargo no tuvo mucho impacto en el marcador en absoluto.

Daigneault encontró momentos de enseñanza durante la demolición de los Lakers por parte de su equipo, que enviaron dobles equipos a Gilgeous-Alexander y otros jugadores con el balón en las manos a un ritmo que no se había visto desde la serie de playoffs de los Thunder contra Denver hace un año.

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Quizá el aspecto más desalentador de esta serie para los futuros rivales de los Thunder es que han aprendido y mejorado de los escasos éxitos de los Lakers.

“Tuvimos que afinar nuestros ataques, pero creo que hicimos un gran trabajo”, dijo Daigneault. “En la recta final, tuvimos algunas grandes jugadas (con) altos-bajos, trampas, y tuvimos un mate de Chet. Ha sido un gran ataque, y creo que lo hemos ejecutado muy bien. Creo que hemos mejorado mucho en ese aspecto”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.