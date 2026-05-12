Los Ángeles. Si LeBron James quiere seguir jugando al baloncesto profesional, los Lakers de Los Ángeles quieren que sea con ellos.

El gerente general Rob Pelinka y el entrenador JJ Redick afirmaron el martes su deseo de mantener a James con el uniforme de los Lakers. La octava temporada de James con el club terminó el lunes por la noche con una desgarradora derrota por 115-110 y una barrida en la segunda ronda a manos del poderoso campeón Oklahoma City Thunder.

James, de 41 años, acaba de completar su inédita 23ª temporada en la NBA, y dice que no sabe si seguirá.

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Rob Pelinka on LeBron:



"We probably haven't seen a player that has honored the game to the extent that he's honored the game. He's given so much to his teammates, to this organization. The thing we want to do more than anything else is to honor him back" pic.twitter.com/Ggck7eq4gC — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) May 12, 2026

“A cualquier equipo, incluido el nuestro, le encantaría tener a LeBron James en su plantilla”, dijo Pelinka. “Es una bendición en sí mismo, sólo con lo que hace”.

El máximo anotador de la historia de la liga es un agente libre sin restricciones esta temporada baja, por lo que James puede elegir su destino si pospone su retirada un año más, aunque no todos los equipos tienen la flexibilidad salarial para pagarle algo cercano a lo que vale. Los Lakers tienen un margen salarial significativo y muchas decisiones que tomar, pero esperan que James elija seguir formando parte de su intento de construir una plantilla candidata al campeonato en torno a Luka Doncic.

“Ha dado tanto a sus compañeros de equipo, a esta organización, y lo que queremos hacer más que nada es devolverle el honor”, dijo Pelinka.

Pelinka habló repetidamente de su deseo de “honrar” el proceso de decisión de James. Eso significa esperar hasta que James les diga lo que está pasando, y los Lakers parecen contentos de esperar durante semanas.

“Lo primero es dejarle pasar el tiempo que necesite para decidir cuáles son sus próximos pasos”, dijo Pelinka. “¿Quiere jugar otro año en la NBA? Eso será (determinado a través de) tiempo en familia, creo, tiempo con su círculo íntimo, y sólo queremos honrar eso para él.”

James lleva ocho temporadas en el equipo en el que más tiempo ha jugado, y su familia está felizmente instalada en Los Ángeles, donde ha ganado un campeonato y ha batido varios récords de la NBA. Además, su hijo Bronny, de 21 años, lleva dos temporadas como escolta suplente en los Lakers, lo que permite a LeBron jugar junto a su hijo, sobre todo en varios tramos importantes juntos en estos playoffs.

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James se perdió 22 partidos esta temporada por culpa de las lesiones, y anotó 20.9 puntos por partido, la cifra más baja de su carrera, mientras ejercía con frecuencia de tercera opción ofensiva de los Lakers por detrás de Doncic y Austin Reaves, desempeñando ese papel por primera vez en su vida baloncestística, dijo riendo. Pero James parecía prosperar en ese papel secundario de creación de juego, particularmente cuando Los Ángeles estaba jugando su mejor baloncesto en marzo.

Los Lakers ganaron 53 partidos y el título de la División Pacífico a pesar de perder a Doncic para toda la temporada y a Reaves durante casi un mes por lesiones en el mismo partido del 2 de abril. Aunque la temporada terminó con una barrida de cuatro partidos a manos de los grandes favoritos para ganar el título de la NBA, los Lakers se dirigen a la temporada baja con optimismo sobre su capacidad para mejorar aún más la próxima temporada, sobre todo si James se queda.

Pero Pelinka también dejó claro que los Lakers están construyendo en torno a Doncic, de 27 años, que ganó el título de anotación de la NBA y parecía estar preparándose para una formidable carrera de playoffs antes de que una distensión en los isquiotibiales le dejara fuera de juego.

“El arquetipo de la plantilla que queremos se va a adaptar en torno a Luka y las cosas que necesita”, dijo Pelinka. “Claramente él es ese líder y jugador para el futuro que queremos construir de la manera correcta alrededor”.

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La mayor transacción de la temporada baja de los Lakers será probablemente un nuevo contrato para Reaves, el ex agente libre no reclutado que se ha convertido en uno de los anotadores más prolíficos de la NBA en cinco temporadas con Los Ángeles. Se espera que Reaves decline su opción de jugador para la próxima temporada, y Pelinka confirmó que ambas partes esperan que el escolta firme un gran acuerdo para permanecer con los Lakers.

“Empezó su viaje aquí como Laker y nos ha dejado muy claro que quiere que su viaje continúe como Laker, y nosotros sentimos lo mismo”, dijo Pelinka. “Queremos que su odisea continúe desarrollándose de púrpura y oro. Ambas partes hemos dejado muy claro que queremos llegar a un acuerdo.”

Los otros agentes libres sin restricciones de los Lakers incluyen al alero Rui Hachimura, que probablemente se ganó un buen sueldo con su buen juego en la postemporada tras largos periodos de pasividad ofensiva en la temporada regular; el escolta Luke Kennard, fichado a finales de temporada y que hizo grandes contribuciones mientras Reaves estaba lesionado; y el pívot reserva Jaxson Hayes.

El pívot titular Deandre Ayton tiene una opción de jugador de 8,1 millones de dólares, y dijo el lunes que ni siquiera ha empezado a pensar si la recogerá. Marcus Smart, otro gran contribuyente a los playoffs, tiene una opción de jugador de 5,4 millones de dólares que parece probable que rechace por un contrato mayor.

“Estar aquí en Los Ángeles, el público y todo el mundo ha sido increíble”, dijo Ayton. “No lo cambiaría por nada, para ser sincero”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.