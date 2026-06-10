Jassel Pérez y los Vaqueros alargan la crisis de Arecibo con una paliza por 42 puntos
Los Capitanes sufrieron su quinta derrota consecutiva sin cinco jugadores disponibles.
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Bayamón. El show del “Rey del Pop” llegó a Bayamón. Jassel Pérez anotó 19 de sus 23 puntos en la primera mitad para guiar el martes a los Vaqueros a un arrollador triunfo por 105-63 sobre los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Rubén Rodríguez.
Con este resultado, Bayamón se adueñó de la primera posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al mejorar su marca a 18-10. Arecibo, en cambio, empeoró a 14-10 tras sufrir su quinto revés consecutivo.
Pérez, además, repartió ocho asistentes y atrapó seis rebotes. Le siguió Stephen Thompson Jr. con 19 unidades. Damian Jones, el nuevo centro refuerzo de los Vaqueros debutó con 11 tantos y tres capturas.Por los Capitanes, los únicos jugadores con doble dígito en anotación fueron Malachi Smith con 12 puntos y Jonathan Zhao Olmos con 11.
Arecibo no tuvo disponibles en este partido a Rafael Pinzón (rodilla), Derrick Walton Jr. (espalda), Juan Pablo Piñeiro (abductores), Justin Reyes (rodilla) por lesiones. Alfonso Plummer no pudo hacer su debut por enfermedad, pero confirmó a Primera Hora que jugará el jueves ante los Santeros de Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.
En el Coliseo Raymond Dalmau, los Piratas de Quebradillas derrotaron, 90-84, a los Leones de Ponce. Quebradillas ahora juega para 10-19, mientras que Ponce presenta balance de 11-18.
La ofensiva de los Piratas fue guiada por Emmanuel Mudiay y Víctor Liz, quienes se sumaron para 40 puntos con 20 cada uno. Phillip Wheeler añadió 19 unidades. En causa perdida, Jalen Crutcher y Brady Manek finalizaron con 21 tantos, respectivamente.
Así las cosas, los Atléticos de San Germán, líderes de la Conferencia B, se convirtieron en el primer equipo en clasificar a la postemporada del BSN.