Filadelfia. Aún afectado por una eliminación temprana en los playoffs de la NBA, Jaylen Brown, entonces estrella de los Celtics de Boston, criticó a Joel Embiid y lo llamó un “flopero” durante una transmisión en vivo.

“Joel Embiid es un gran jugador, uno de los mejores pívots en la historia del baloncesto”, dijo Brown. “Simula faltas. Lo sabe todo el mundo. Esto no es ninguna novedad”.

Ahora, Brown podría tener que dejar atrás esos comentarios luego de convertirse en compañero de Embiid en los 76ers de Filadelfia, tras un intercambio inesperado que sacudió la NBA y que vuelve a colocar a los Sixers entre los aspirantes al primer campeonato de la franquicia desde 1983.

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Jaylen Brown spent all summer calling Embiid a flopper



Now they’re teammates 😭😭 pic.twitter.com/KJOdALmvqa — BrickCenter (@BrickCenter_) July 1, 2026

Los intentos anteriores de Filadelfia por conquistar el título con otras estrellas, como Paul George, James Harden y Jimmy Butler, terminaron con eliminaciones en los playoffs.

Los Sixers suman ahora otra figura para acompañar a Embiid, el armador All-Star Tyrese Maxey y el prometedor jugador de segundo año VJ Edgecombe, luego de que el nuevo presidente de operaciones de baloncesto del equipo, Mike Gansey, concretara un movimiento trascendental en su primer mes en el cargo.

Brown —el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024, cinco veces All-Star y cuarto máximo anotador de la liga la temporada pasada— será traspasado de los Celtics a los Sixers, informó el miércoles una persona con conocimiento de los términos del acuerdo.

Boston recibirá a George, además de varias selecciones del draft que podrían convertirse en dos de primera ronda y dos de segunda, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el canje aún espera la aprobación oficial de la NBA.

“Todavía estoy asimilando cómo sucedió todo esto”, escribió Brown en un comunicado publicado el jueves. “Estoy emocionado y decepcionado a la vez. Me gané el respeto de esta ciudad. Nunca pedí atajos ni tratos especiales. Simplemente me presenté cada día, trabajé duro y acepté cada desafío”.

En el papel, Filadelfia parece fortalecerse considerablemente con la llegada de Brown.

Gansey logró desprenderse de los dos años y 110 millones de dólares restantes del contrato de George para adquirir a una superestrella que terminó sexta en la votación al Jugador Más Valioso de la NBA la temporada pasada. George, de 36 años, fue suspendido 25 partidos por dar positivo en un control antidopaje, disputó solo 78 encuentros con los Sixers y únicamente una vez desde 2019 ha superado los 56 partidos en una temporada.

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Gansey continuó reforzando la plantilla el jueves al acordar un contrato de dos años y $12.3 millones con el base Anfernee Simons. El movimiento se suma a las incorporaciones esta semana del expívot de los Knicks Ariel Hukporti y del veterano alero de los Cavaliers Dean Wade, dijo otra persona con conocimiento de los acuerdos, también bajo condición de anonimato, porque los contratos no podrán firmarse hasta que concluya la moratoria de la liga el lunes.

Los Celtics decidieron desprenderse de Brown después de haberlo utilizado previamente como pieza principal en un intento fallido por adquirir a Giannis Antetokounmpo desde Milwaukee.

Tras la primera ronda del draft, el presidente de operaciones de baloncesto de Boston, Brad Stevens, evitó revelar cuán cerca estuvo el equipo de concretar un canje por Brown, aunque reiteró entonces que lo veía como parte importante del futuro de la franquicia.

“Jaylen Brown es una parte importante de nosotros. No quiero predecir el futuro. Lo veo como parte de nuestro equipo”, dijo Stevens.

Ahora Brown pasa a ser una pieza central en el proyecto de Filadelfia, una franquicia que quedó eliminada por los Knicks, eventuales campeones de la NBA, y que tras el intercambio aparece entre los principales favoritos para disputar la Conferencia Este.

El mes pasado, Gansey explicó que el objetivo del equipo es competir por el campeonato mientras desarrolla el núcleo conformado por Embiid, Brown, Maxey y Edgecombe.

“Son nuestros cuatro jugadores. Tienen contrato. Tenemos que hacer todo lo posible para que alcancen su máximo potencial”, dijo Gansey. “Cada noche debemos ponerlos en la mejor posición para que nos ayuden a ganar”.

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Brown también llega motivado para demostrar su valor luego de la decisión de Boston de traspasarlo. Con Jayson Tatum limitado a solo 16 partidos de la temporada regular mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles, Brown, de 29 años, promedió máximos personales de 28.7 puntos, 6.9 rebotes y 5.1 asistencias.

Al alero todavía le restan tres temporadas y aproximadamente $182 millones del contrato supermáximo de cinco años y $304 millones que firmó con Boston en 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.