La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó hoy, jueves, que el armador de la Selección Nacional y recién campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, José Alvarado, no participará en el partido del viernes ante Canadá, correspondiente a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

La ausencia de Alvarado responde al proceso de oficialización de su nuevo contrato en la NBA. Aunque recientemente alcanzó un acuerdo contractual con los Knicks de Nueva York, el Convenio Colectivo de la NBA establece un período de moratoria que se extiende hasta el 6 de julio, durante el cual los contratos acordados durante la agencia libre no pueden hacerse oficiales.

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Alvarado permanece en Nueva York atendiendo los asuntos relacionados con ese proceso, el cual podrá completarse una vez concluya el período de moratoria el próximo 6 de julio. Posteriormente, el jugador se integrará a la Selección Nacional para el partido ante Bahamas.

“José ha demostrado en múltiples ocasiones su compromiso con la Selección Nacional de Puerto Rico. Esta situación responde exclusivamente al período de moratoria establecido en el Convenio Colectivo de la NBA y al proceso de oficialización de su nuevo contrato. Confiamos en poder contar con él para el partido del lunes ante Bahamas”, expresó el licenciado Yum Ramos, presidente de la FBPUR.

Puerto Rico enfrentará a Canadá este viernes, como visitante y, posteriormente, viajará a Nassau para medirse a Bahamas el lunes, en dos compromisos de gran importancia para sus aspiraciones de avanzar a la segunda ronda de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.