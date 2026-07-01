Travis Trice fue nombrado este martes Jugador Más Valioso de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por segunda ocasión en los últimos tres años, luego de liderar a los Criollos de Caguas a una de las mejores marcas de la fase regular.

El premio, entregado en una ceremonia celebrada en el hotel Hilton Garden Inn de Condado, convirtió al refuerzo de Caguas en el decimotercero canastero en levantar el galardón en múltiples ocasiones. El último en lograrlo había sido Walter Hodge Jr. en 2022 con los Capitanes de Arecibo.

“No esperaba ganar dos veces este premio cuando llegué a la liga. Siempre la meta es salir a jugar bien, pero yo no juego por premios individuales, sino para ayudar a mis compañeros a ganar partidos. Eso es todo lo que me importa, pero esto es un honor tremendo y aprecio el cariño”, dijo Trice un aparte con la prensa tras concluir los llamados BSN Awards.

PUBLICIDAD

Trice promedió 18.3 puntos, 10.1 asistencias y 3.3 rebotes en 34 encuentros con los Criollos, que finalizaron en la segunda posición de la Conferencia A con récord de 22-12. Firmó con la franquicia en 2023, cuando estaba bajo el nombre de los Grises de Humacao, previo a su mudanza al Valle del Turabo.

Ese año, Humacao fue uno de los peores equipos de la liga, pero en la siguiente campaña levantó el campeonato del BSN bajo la nueva gerencia de Caguas. Esto lo llevó a ser reconocido como el MVP tanto de la temporada regular como de la postemporada, uniéndose a un selecto grupo que incluye a figuras como Juan “Pachín” Vicens, Mario Quijote Morales y Eddie Casiano.

“Estaría mintiendo si digo que me imaginé que esto iba a pasar cuando estábamos en Humacao, pero Akil (Mitchell) y yo pensábamos que teníamos un trabajo por terminar con Wilhelmus (Caanen) cuando acabó la temporada”, comentó Trice.

“Si me hubieses dicho que esto iba a pasar en ese momento, no te lo hubiese creído. Solo estoy agradecido de haber recorrido este camino junto a la familia de los Criollos”, continuó.

Trice, además, es el tercer refuerzo consecutivo que es nombrado MVP de la fase regular. Esta vez, el finalista fue André Curbelo, de los Atléticos de San Germán. Curbelo acumuló una media de 15.7 unidades, 6.4 capturas, 6.7 asistencias y 1.4 robos en 28 desafíos. Se perdió los últimos juegos de la fase regular debido a una fascitis plantar.

Sin embargo, fue clave en el éxito de San Germán, que concluyó en la cima de la Conferencia B con balance de 21-13. Por ello, fue nombrado el Progreso del Año, categoría en la que fue finalista Antonio Ralat, de los Santeros de Aguada.

PUBLICIDAD

“Después de un año de mucho esfuerzo, estar entre los candidatos al MVP y recibir este premio significa mucho para mí. Agradezco a todos los que creyeron en mí y me impulsaron a seguir creciendo. Esto es solo una muestra de que el esfuerzo y la constancia siempre dan frutos”, expresó Curbelo al ser entregado el Progreso del Año.

Otros premios

En otros premios, Christian Dalmau, de los Vaqueros de Bayamón, fue galardonado como Dirigente del Año. Dalmau, a pesar de no contar con sus importados al inicio de la temporada y de sufrir cambios en su plantilla a mitad del torneo, guió a los Vaqueros al primer lugar de la tabla global con récord de 22-12. Eddie Casiano, entrenador de los Atléticos, recibió la segunda mayor cantidad de votos en esta categoría.

“No es que lo espere. Para cualquier coach es suficiente que le reconozcan el trabajo. Estar entre los finalistas de por sí ya demuestra que reconocen el trabajo que uno hace”, sostuvo Dalmau. “Este premio asusta un poco a los coaches por su historia. Lo digo en forma de broma”, agregó entre risas.

El comentario de Dalmau es en referencia a los ganadores de este galardón en los últimos cinco años, ya que todos salieron de sus respectivos equipos al año siguiente, con excepción de Iván “Pipo” López, que sigue al mando de los Indios de Mayagüez.

Los técnicos premiados en años anteriores fueron: Juan Cardona (2024, Capitanes de Arecibo), Omar González (2023, Mets de Guaynabo), Elías “Larry” Ayuso (2022, Piratas de Quebradillas), y Eric Rodríguez (2021, Brujos de Guayama).

PUBLICIDAD

El Novato del Año se lo llevó Daniel Rivera, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Rivera promedió 9.4 puntos, 4.5 rebotes y 1.1 asistencias en 34 partidos. El finalista fue Corey McKeithan, de los Cangrejeros de Santurce.

Christian “Cuco” López, de los Criollos, fue nombrado Sexto Hombre del Año tras quedarse corto la temporada pasada. López acumuló una media de 12.6 unidades con un impresionante 51.5 por ciento en triples en 34 encuentros. También ganó el premio Impacto Social. Justin Reyes, de los Capitanes, obtuvo la segunda mayor cantidad de votos en esta categoría.

Moses Brown, también de Caguas, recibió el Defensa del Año. Brown dominó la pintura con un doble-doble de 18.9 tantos y 10.6 rebotes con 1.8 bloqueos por noche. Ángel Rodríguez, de los Cangrejeros, fue el finalista en esta categoría por segundo año corrido.

José “Cheo” Rivera, de los Atléticos, fue premiado con el Apoderado del Año. Lo había ganado en 2022. A su vez, el exoficial Jorge “Georgie” Vázquez recibió el galardón Excelencia Arbitral por trayectoria en el deporte, mientras que el quinteto ideal fue integrado por Curbelo, Trice, Jaylen Nowell (Gigantes), Montrezl Harrell (Atléticos) y Brown.