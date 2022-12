Durante los ocho años de Gerardo ‘Jerry’ Batista al frente de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto las metas se han ido cumpliendo poco a poco. Ya llegaron clasificaciones al Mundial de Baloncesto, a las Olimpiadas y ahora tres oros consecutivos en el Centrobasket.

Y le faltan muchas, pero las más grandes las combate con vehemencia. Son la equidad y el respeto.

En serio.

El dirigente del seleccionado boricua se mostró plenamente feliz, como era de esperarse, tras llegar a Puerto Rico el martes y ser recibido con una batucada y música de plena en el aeropuerto. Pero al conversar un poco más a fondo, expresó lo que más ocupa su mente.

PUBLICIDAD

“Te tengo que decir, por ejemplo, que con todo lo que hemos hecho, ningún canal transmitió los juegos (del Centrobasket) por televisión”, dijo el dirigente. “Todavía no tenemos el respeto que se merece, porque estoy seguro de que era una oportunidad única para que vieran a las muchachas ganar una medalla de oro y trabajar en nuestra área. Así que con todas las cosas que se han hecho parece que no es suficiente, porque no apareció un canal. Lo digo así porque así fue. Es una verdad”.

El pueblo de Puerto Rico tuvo que ver los juegos por YouTube porque no se pusieron de acuerdo FIBA y alguno de los canales para transmitirlos, lo cual quiere decir que todavía no tenemos el respeto de todo el mundo, porque si así fuera, eso no hubiese pasado - Jerry Batista, dirigente del Equipo Nacional Femenino de Baloncesto

“El pueblo de Puerto Rico tuvo que ver los juegos por YouTube porque no se pusieron de acuerdo FIBA y alguno de los canales para transmitirlos, lo cual quiere decir que todavía no tenemos el respeto de todo el mundo, porque si así fuera, eso no hubiese pasado”, afirmó.

Batista agregó otro ejemplo a su percepción de ausencia de respeto y de equidad destacando que la cancha donde se celebró el Centrobasket en Chihuahua, México, el gimnasio Rodrigo Quevedo, no cuenta con un sistema de calefacción, por lo que las boricuas, al igual que todas las demás delegaciones, debieron realizar prácticas y partidos en momentos en que la temperatura llegó a estar en menos de 40 grados fahrenheit.

“Todas las prácticas nuestras la cancha parecía una nevera”, recordó. “Esas no son condiciones. Mi queja es que en Chihuahua se han jugado ventanas incluso de los varones y ellos jugaron en una mejor cancha en la ciudad que sí tenía calefacción. La FIBA debió haber visto que el problema no fue Chihuahua, el problema fue la cancha. Realmente no era una cancha adecuada”.

PUBLICIDAD

El reputado técnico Edmundo 'Mundi' Báez, secretario general de la Federación de Baloncesto, felicita a Jerry Batista en la llegada del Equipo Nacional de Baloncesto Femenino a la Isla luego del Centrobasket. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Eso es el respeto que no ha logrado el baloncesto femenino. Posiblemente alguien diga ‘bueno pues, era eso o no se jugaba el Centrobasket’. Pero ese tipo de excusas no pueden existir. Hay que darles el respeto que se merecen los atletas sin importar género”, agregó.

Confesó que hace unos años, en el seno del equipo hubo un reclamo equidad, aunque admitió que siempre ha existido, y que le dijo a sus jugadoras que pensaba que debían mantenerse calladas y no decir nada hasta que tuviesen buenos resultados.

La excusa rápida era que no teníamos resultados. Así que nos dedicamos a trabajar para que llegaran los resultados. Ya los resultados están ahí. ¿Ahora, qué nos van a decir? Queremos la equidad porque es lo justo. Que el pueblo apoye el trabajo de las muchachas al igual que apoya el de los varones, porque los varones también hacen su trabajo - Jerry Batista, dirigente del Equipo Nacional Femenino de Baloncesto

“Porque la excusa rápida era que no teníamos resultados. Así que nos dedicamos a trabajar para que llegaran los resultados. Ya los resultados están ahí. ¿Ahora, qué nos van a decir? Queremos la equidad porque es lo justo. Que el pueblo apoye el trabajo de las muchachas al igual que apoya el de los varones, porque los varones también hacen su trabajo”, manifestó.

“Buscamos esa equidad para las nenas y creo que ellas han sido súper responsables dando todo lo que tienen para representar bien al país y creo que eso hay que reconocerlo. Si seguimos haciendo historia…nítido. Pero al final del camino lo que queremos es que el equipo esté en una posición de buen nivel y de respeto no solo en nuestra región, sino en el mundo. Ya la gente sabe que el basket femenino de Puerto Rico es de primer orden y que vamos por ese camino”, sentenció.

¡Las boricuas 🇵🇷 son las tricampeonas del CentroBasket Femenino! 🏆🏆🏆



Apúntenle otro logro al Programa Nacional Femenino 💪👏#SelecciónPUR #FamiliaPUR pic.twitter.com/PUDXiCXkIT — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) November 28, 2022

Al momento, el equipo femenino de Puerto Rico ocupa la décima posición en la clasificación Mundial de FIBA. Los varones ocupan el puesto número 21.

PUBLICIDAD

“Eso no quiere decir que seamos de los mejores 10 equipos del mundo. Estamos posicionados ahí, pero nos queda mucho trabajo, y hacia eso vamos”, afirmó al aclarar que sus críticas no son específicamente hacia la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

“Yum (Ramos, presidente) ha hecho un trabajo espectacular en darnos lo mismo que les da a los varones, al igual que el Comité Olímpico de Puerto Rico”, expresó.

De hecho, Ramos admitió que el reclamo de Batista es justo, y dijo que se trabaja con ello.

Estamos agradecidos con el apoyo que nos han dado el gobierno y los auspiciadores privados, pero falta más para darles a ellas unas comodidades que no tienen. Por ejemplo, los viajes. Ellas estuvieron viajando desde ayer (lunes), y hacerlo en ‘coach’ todas esas horas es fuerte - Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico

“Los auspiciadores han dicho presente, pero hace falta más. Estamos agradecidos con el apoyo que nos han dado el gobierno y los auspiciadores privados, pero falta más para darles a ellas unas comodidades que no tienen. Por ejemplo, los viajes. Ellas estuvieron viajando desde ayer (lunes), y hacerlo en ‘coach’ todas esas horas es fuerte”, comentó Ramos.

“Pensamos en unas dietas mayores, y así cobran un dinero. Pero falta mucho camino que recorrer en esos aspectos”, admitió Ramos.

Pero, mientras llega el momento de ver la meta de la equidad y el respeto hecha realidad, Batista seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer.

“Nosotros hemos trabajado duro, duro, duro, para ganarnos el respeto de la gente. En términos de los auspiciadores, si la gente nos quiere apoyar bien…el norte de nosotros seguirá siendo el mismo, que es poner a Puerto Rico en alto y lo estamos haciendo. Es cuestión de seguir trabajando”, concluyó.