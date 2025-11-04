Denver. Nikola Jokic anotó 34 puntos, su máximo de la temporada, y tuvo 14 asistencias, Aaron Gordon sumó 20 unidades y los Nuggets de Denver nunca estuvieron en desventaja en una victoria por 130-124 sobre los Kings de Sacramento el lunes por la noche.

Jokic, quien comenzó la campaña con cuatro triples-dobles consecutivos, capturó un mínimo de la temporada de cuatro rebotes, pero ha registrado al menos un doble-doble en los primeros seis juegos.

Los Nuggets han ganado seis seguidos contra Sacramento desde la temporada 2023-24.

Russell Westbrook tuvo 26 unidades y 12 rebotes, ambos máximos de la temporada, contra su antiguo equipo. Siete jugadores de Sacramento anotaron en cifras dobles, pero Zach LaVine, quien llegó al lunes con un promedio de 29,5 tantos, terminó con un mínimo de la temporada de 15 con solo cuatro de 11 en tiros.

PUBLICIDAD

Westbrook recibió una cálida ovación del público cuando fue reconocido en el primer tiempo muerto del juego. Westbrook promedió 13,3 puntos en 75 juegos en 2024-25, su única temporada con Denver, y 11,7 puntos durante los playoffs.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, elogió el juego de Westbrook durante la postemporada, diciendo antes del juego que Denver no habría vencido a Los Angeles Clippers en la primera ronda sin el veterano de 18 años.

Jokic anotó 15 puntos en el primer cuarto, cuando los Nuggets lideraron por hasta 12. Estuvo en la banca al inicio del cuarto período y Sacramento se acercó a 110-104. Jokic regresó y encestó un triple, asistió a Bruce Brown para un triple desde la esquina e hizo dos bandejas.

Ayudó a asegurar la victoria con un robo y una bandeja que aumentó la ventaja a 130-117 con 2:37 por jugar.

El pívot de los Knicks de Nueva York Karl-Anthony Towns lanza el balón en el encuentro ante los Wizards de Washington el lunes 3 de noviembre del 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura) ( Yuki Iwamura )

Towns anota 33 puntos y lidera victoria de Knicks 119-102 ante Wizards

Nueva York. Karl-Anthony Towns anotó 33 puntos, su máximo de la temporada, y capturó 13 rebotes, liderando la victoria el lunes 119-102 de los Knicks de Nueva York sobre los Wizards de Washington.

Jalen Brunson y OG Anunoby añadieron cada uno 16 puntos, y Jordan Clarkson anotó 15 desde el banquillo. Josh Hart tuvo 12 unidades y diez rebotes.

Alex Sarr lideró a los Wizards con 19 tantos. Bilal Coulibaly, Corey Kispert y Kyshawn George anotaron cada uno 15.

Los Knicks tienen un récord de 4-0 en casa esta temporada y 0-3 como visitantes.

Después de atinar un impresionante 72,2% (13 de 18) en el primer cuarto, los Wizards tomaron su mayor ventaja con 32-22 gracias a un tiro de Tre Johnson al inicio del segundo periodo.

PUBLICIDAD

Los Wizards aún estaban adelante 38-34 cuando los Knicks tuvieron una racha de 16-3 y tomaron ventaja de 50-41.

Washington respondió anotando los siguientes 13 puntos, lo que incluyó una jugada de cuatro de Coulibaly.

Sin embargo, Towns devolvió el favor con su propia jugada de cuatro puntos con menos de un segundo por jugar y los Knicks se retiraron al descanso con una ventaja de 57-54.

Nueva York continuó con su impulso en el tercer cuarto. Liderando 74-65, los Knicks anotaron los siguientes 17 puntos para tomar una ventaja definitiva de91-65.

La racha sin anotaciones de Washington finalmente terminó con los tiros libres de Marvin Bagley con 2:47 restantes en el cuarto.