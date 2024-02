El vegabajeño Juan Cardona dirigió en la noche del miércoles su primer partido del baloncesto de División I en la NCAA al guiar a los Golden Eagles de Southern Mississippi a una victoria por fina 78-73 sobre Old Dominion.

Cardona, que en el BSN dirige a los Capitanes de Arecibo, asumió la dirección de los Golden Eagles como sustituto del dirigente en propiedad del equipo, Jay Ladner, quien el martes sufrió una emergencia médica relacionada con el corazón.

No es la primera vez que un boricua dirige un partido en el básquet de División I la NCAA. José ‘Chuck’ Martin, nacido en San Juan y criado en Carolina aunque desarrollado en Estados Unidos, estuvo al frente de Marist College entre el 2008 y 2013. Mientras, Wilo Colón estuvo al frente del equipo femenino de la Universidad de Lousiana entre el 1988 y 1989. Cardona, sin embargo, sí podría ser el primero nacido, criado y desarrollado en la labor en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Además es la primera vez que Cardona se moja los pies en el terreno colegial, algo que se ha venido hablando del actual entrenador asistente de los Golden Eagles.

“Nunca pensé que mi primer juego como dirigente en División I sería asumido de esta forma. Agradezco a la administración, al coach Ladner y a los jugadores por creer en mí para poder asumir esta oportunidad. Haré todo lo que esté a mi alcance por hacer progresar al equipo para cuando nuestro entrenador regrese”, dijo Cardona en una conferencia de prensa pospartido.

Cardona habló en la conferencia de prensa sobre su relación con Ladner y lo importante que es este entrenador para él.

“Soy un coach de relaciones. Y coach Ladner es muy importante para mí. No estaría aquí si no fuera por él. Ese hombre ha bendecido mi vida. Y cuando supe por una llamada de su esposa que tuvo un percance tuve que salir a verle. Él me dijo gracias por salvar mi vida, y yo le respondí gracias a tí por salvar la mía”, dijo Cardona recordando que Ladner, al igual que otros mentores que nombró como el fallecido Miguel Mercado y Arturo ‘Pilín’ Álvarez, le ha brindado una de las mejores oportunidades de su vida.

Su primer juego como dirigente le reveló a muchos las energías que él emplea en la línea técnica. Y obviamente para muchos fue motivo de conocer de dónde provienen.

“Si usted conoce de dónde vengo, lo entenderá. No es fácil haber estado en un momento viviendo en un auto con tu familia sin saber cuál sería tu próxima movida”, destacó haciendo referencia a un historial que previamente ha contado sobre el momento en el que hace años se trasladó a Miami y antes de haber comenzado trabajar con Miami Christian bajo el apoyo de Álvarez.

PUBLICIDAD

“He tenido grandes mentores. Y Dios ha permitido pruebas pero ha puesto ángeles en mi camino. Soy un exreceptor (del béisbol) que comenzó a dirigir baloncesto gratuitamente”, agregó.

La Familia 🇵🇷🔥



Juan Cardona getting at it early!pic.twitter.com/vrpgK6E2z8 — Mid-Major Madness (@mid_madness) February 8, 2024

Los Golden Eagles fueron encabezados hacia la victoria guiados por una gran noche del Austin Crowley, quien marcó 30 puntos en el partido. Además capturó 11 rebotes, el máximo de su carreras. Donovan Ivory aportó 16 puntos. Detuvieron con la victoria una racha de tres derrotas.

No vio acción en el partido, como no lo ha hecho en los pasados siete encuentros del equipo debido a lesión, el armador boricua André Curbelo. Tampoco está activo con el equipo debido a una operación de un pie el armador Neftalí Álvarez.

“Buen trabajo, AC. Te amo. Qué manera de dar un paso adelante”.

Esas fueron palabras que Crowley indico recibió de parte de su entrenador Ladner luego del partido.

Southern Miss (13-11, 7-5 en la conferencia Sun Belt) regresa a la cancha el sábado contra Western Michigan (6-18, 2-10 en la conferencia).