El quinto partido de la Serie Final del Balonesto Superior Nacional (BSN) será esencial en las aspiraciones de los Vaqueros de Bayamón y de los Atléticos de San Germán.

El ganador estará a las puertas de lograr el ansiado campeonato, mientras que el perdedor se verá obligado a empatar el sábado en la cancha Arquelio Torres para forzar un séptimo y decisivo encuentro que sería el domingo.

Los Vaqueros no han caído derrotados en el Coliseo Rubén Rodríguez durante la presente postemporada y, a juicio del comentarista y analista de baloncesto Javier Rolón, ese patrón no debe cambiar esta noche.

“De que San Germán puede ganar, puede, pero he dicho y me sostengo en mi pronóstico de que la serie terminará en cinco o seis juegos. Bayamón tiene que ganar esta noche para que se cumpla porque cerraría la serie el sábado”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En el cuarto desafío en San Germán, los Vaqueros acumularon 18 pérdidas de balón. Los Atléticos se aprovecharon de los errores y salieron con una victoria 65-61 para colocar la serie a dos triunfos por bando.

“No creo que Bayamón tenga un segunda mitad tan mala como la que tuvo el martes. San Germán tiene una buena defensa, pero también Bayamón no encontraba el aro y no creo que eso le vuelva a ocurrir. La presión la tiene Bayamón porque le ha dado oportunidades a San Germán de ganar y se están creyendo que lo pueden hacer. Los Atléticos saben que el sábado van para San Germán y en un séptimo juego cualquier cosa puede suceder”, explicó Rolón.

Los Atléticos, de hecho, dejaron escapar la ocasión para robarse el tercer juego cuando desperdiciaron una ventaja de cinco puntos (56-51) entrando al periodo final. Los Vaqueros eventualmente ganaron 77-74.

“Ese fue el mejor chance de San Germán para sacar un juego en Bayamón. Aunque es difícil ganar en San Germán, si hay alguien que puede sacar un juego en la Arquelio Torres es Bayamón. Esta generación de jugadores no está acostumbrada a jugar en canchas pequeñas cuando el público está encima de ellos y veo que eso está afectando a los Vaqueros en cuanto a su rendimiento. Pero si gana el quinto juego, cierran la serie en San Germán”, aseguró.

Rolón, por otro lado, entiende que la potencial ausencia del delantero Luis “Pelacoco” Hernández podría ser significativa para los Atléticos.

“San Germán necesita todos los cuerpos posibles. Uno menos siempre les afecta porque Bayamón tiene una rotación más amplia, pero mientras el refuerzo de San Germán (Rondae Hollis Jefferson) siga haciendo lo que hace, quizás extrañen menos a Pelacoco”, concluyó.