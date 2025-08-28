Las Criollas de Caguas regresaron el miércoles al Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) después de 18 años de ausencia con un victoria en tiempo extra por 88-86 sobre las Explosivas de Moca en el Coliseo doctor Juan A. Sánchez Acevedo.

Fue la primera victoria de las Criollas desde el 21 de octubre de 2007 cuando derrotaron 71-68 a las Pollitas de Isabela. Caguas ahora juega para marca de 1-0, mientras que las Explosivas cayeron a 1-1.

Moca había dominado los primeros 30 minutos 63-59, pero las Criollas reaccionaron en el cuarto periodo para provocar cinco minutos adicionales y robarse un juego en la ruta.

Katie Villarini colocó arriba a las cagüeñas, 79-77, con 22 segundos por jugarse del cuarto parcial. Pero, Ashley Torres evitó el triunfo momentáneamente con un canasto desde la pintura para empatar las hostilidades a 79 y así provocar la prórroga.

En la prórroga, las Explosivas llegaron a comandar, 83-82, luego de una canasta por parte de la importada Leigha Brown, restando 1:45. Caguas respondió con un triple de Jackie Benítez y una flotadora de Villarini para definir el desafío, 87-83, con 12 segundos en el reloj.

Villarini lideró la ofensiva ganadora con 24 puntos, Kai James aportó 17 con 12 rebotes, Benítez encestó 14 y Samara Spencer 10.

En causa perdida, Brown terminó con 25 tantos, Alexis Jennings con 24, Ashley Torres y Hillary Martínez marcaron 12 cada una y Samantha Fuehring 10.

Las Leonas defienden el “Pachín” Vicéns

Por su parte, las Leonas de Ponce (1-0) debutaron en la campaña con un triunfo por 82-78 ante las Atenienses de Manatí (0-2), en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

Las Leonas habían conseguido su último victoria en el BSNF el 30 de septiembre de 2016 frente a las Lady Cardinals de Lajas por 85-70. Ponce también está de regreso luego de nueve años sin participar.

Taya Corosdale anotó 23 puntos, Ariel Colón agregó 20, Talia Von Oelhoffen tuvo 17 con 11 rebotes y Shelby Cheslek 10 con 11 capturas.

Por Manatí, Kiyana McGill fue la más destacada con 17 tantos, seguida por Pamela Rosado con 15 y 10 balones recuperados, Chelsea Mitchell sumó 15 unidades y Kaela Hilaire 13.

La temporada 2025 continuá el jueves con las Cafetaleras de Yauco (1-1) enfrentándose a las Pollitas de Isabela (1-1) y las Monarcas de Juana Díaz (0-1) midiéndose a las Ganaderas de Hatillo (1-0).