Con el propósito de promover la prevención del cáncer de próstata y fomentar una mayor conciencia sobre la salud masculina, el equipo de las Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), en colaboración con Clínica Urovida, llevarán a cabo la iniciativa “Gigantes con Bigotes: Jugando por ellos”.

Como parte de esta campaña, este sábado, 7 de noviembre, durante el primer encuentro de la serie de playoffs, cuando Las Gigantes reciban a sus contrincantes en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, se ofrecerá una clínica de prevención gratuita para el público.

La activación se realizará de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. y contará con la participación del Dr. Vincent Rodríguez Bury y su equipo de trabajo, quienes ofrecerán servicios de cernimiento y orientación preventiva.

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“Más allá de la competencia, el impacto de Las Gigantes trasciende la cancha y estamos comprometidas con cambiar el juego también en la comunidad con iniciativas que integran el deporte, la educación y la salud. Mi esposo el Dr. Rodríguez Bury, y yo, sentimos una gran responsabilidad con la ciudad de Carolina y su gente, esto es para nosotros un asunto de familia. Bajo el lema ‘La prevención no tiene género. Rompamos el silencio, hablemos de salud y tomemos acción’, queremos que la plataforma del deporte femenino sirva para llevar un mensaje de responsabilidad y bienestar, motivando a los hombres a cuidar su salud y acudir a los profesionales médicos. Ni la salud, ni el deporte tienen género”, comentó Claudia Ramos Zorrilla, apoderada del equipo.

Casos en la Isla

En Puerto Rico, el cáncer de próstata es el de mayor incidencia entre los hombres. Aunque el riesgo aumenta con la edad, especialmente después de los 50 años, los hombres con antecedentes familiares de esta enfermedad pueden tener un mayor riesgo de desarrollarla. Por ello, es importante conversar con un profesional de la salud sobre la prevención, los chequeos y la detección temprana.

La iniciativa también incluirá contenido educativo en las plataformas digitales del equipo, con mensajes de ambos profesionales de la salud sobre la importancia de los chequeos preventivos, la detección temprana y la necesidad de romper los estigmas que todavía rodean el cuidado de la salud masculina.