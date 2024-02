Al amanecer de hoy martes en horario de Puerto Rico, la Selección Nacional femenina de Baloncesto ya debe estar completamente armada con sus 13 jugadoras en China pasando por el proceso de aclimitación al cambio de horario y a su primera reunión oficial desde los Juegos Panamericanos en octubre pasado.

La Selección completa su roster con la llegada de India Pagán, quien es la última de tres jugadoras que faltaban por integrarse al equipo en China, en donde la Selección juega desde este jueves en su evento de clasificación olímpica ante los equipos de Francia, Nueva Zelanda y China con un formato de todos contra todos que clasifica a los mejores dos sin considerar al previamente clasificado Francia.

El dirigente nacional, Jerry Batista, dijo que el lunes en la noche en horario de Puerto Rico, mañana del martes en China, que previamente ya se habían integrado a las prácticas las estelares Arella Guirantes y Mya Hollinshed. El grupo tendrá su primer juego el jueves ante Francia, selección que ya está clasificado a París 2024 por ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos de este verano.

“A lo mejor a India le da tiempo para llegar a la práctica (del martes en la noche de China). De lo contrario el miércoles vamos a tener el grupo entero. Fue bueno que viniéramos con 13 jugadoras. La razón de venir con una jugadora de más es que nos ayuda en las prácticas y pudimos maximizar las primeras prácticas que hicimos”, dijo Batista, quien agregó que la jugadora 13 es un seguro de vida en caso de alguna lesión o problemas de viajes con otras jugadoras.

El dirigente dijo que la jugadora 13 sería cortada este martes en la mañana en horario de Puerto Rico. La jugadora 13 no puede ser activada por otra jugadora una vez la Selección someta su roster el miércoles.

Batista además informó que el combinado fogueó contra China para darle juego a las jugadoras que habían estado inactivas, para trabajar los patrones ofensivos y defensivos, entre otros propósitos.

“Obviamente jugamos sin tres jugadoras súper importantes (Hollinshed, Guirantes, Pagán), pero fue un fogueo para vernos, para correr. Jugamos muy bien el primer periodo. Después ellas, que están bien preparadas, fueron abriendo el juego. No estábamos pendientes al marcador. Sustituimos cinco jugadoras por cinco jugadoras. Hicimos combinaciones. Nos fue muy bien. Fue un fogueo bien bueno para nosotros”, detalló Batista.

China es el vigente subcampeón mundial.

La Selección, mientras tanto, vio físicamente a las selecciones de Francia y Nueva Zelanda. Batista dijo que no vio a algunas jugadoras clave de Francia, lo que no quiere decir que no estén presentes. A Nueva Zelanda le vio como un equipo alto.

Batista se sostiene en China en que Nueva Zelanda es el partido importante para las boricuas en el clasificatorio, en el que llegar segundo lugar es suficiente para ponchar el boleto a París 2024, o incluso hasta tercero si Francia finaliza entre los primeros dos puestos.

Francia, aunque clasificado, es un equipo sólido, dijo Batista. Y China es el favorito para ganar el grupo.

Francia y China, a su vez, son favoritos sobre Nueva Zelanda, como lo son también ante Puerto Rico, pronosticó Batista. Ese escenario deja a Nueva Zelanda y a Puerto Rico en la lucha por el segundo boleto de clasificación.

Puerto Rico enfrenta a Nueva Zelanda el sábado, en el segundo día de calendario y luego de un descanso el viernes.

“El juego clave es Nueva Zelanda. Indistintamente lo que pase (en el juego del jueves), entendemos que el juego importante es el de Nueva Zelanda. Si le ganamos, no es que nos cualifica directo, porque Nueva Zelanda le puede ganar a Francia en el último día, pero lo que pensamos es que Nueva Zelanda no debe tener muchas oportunidades de ganarse a China y a Francia. Por lo tanto ese juego con Nueva Zelanda es el clave”, reafirmó.