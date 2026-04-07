Los Ángeles. LeBron James no disputará el encuentro de los Lakers de Los Ángeles contra Oklahoma City este martes para descansar su lesionado pie izquierdo.

Los Lakers, campeones de la División del Pacífico, tampoco cuentan con Luka Doncic, ni Austin Reaves, ambos fuera de acción al menos por el resto de la temporada regular debido a lesiones importantes.

Doncic, Reaves y James promedian en conjunto 77.6 puntos por partido esta temporada, es decir, el 66.5% de la producción anotadora habitual de los Lakers en una noche.

James, de 41 años, ha lidiado con artritis y molestias en el pie izquierdo durante gran parte de la temporada regular, y en ocasiones se ha perdido partidos para descansar. La visita del Thunder será el encuentro número 22 que se pierde en su inédita vigésima tercera temporada en la NBA.

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Los problemas de lesiones de los Lakers en la última semana han dañado gravemente sus esperanzas de ser aspirantes al campeonato en la primera temporada completa de Doncic con el club.

Tanto Doncic, líder anotador de la NBA, como Reaves se lesionaron durante la abultada derrota de los Lakers ante el Thunder la semana pasada. Doncic sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, y Reaves se lesionó los músculos oblicuos.

Los Lakers solo han indicado que tanto Doncic como Reaves se perderán el resto de esta semana, pero sus lesiones normalmente tardan más que eso en sanar en la mayoría de los atletas.

En su primer partido tras las nuevas lesiones de Doncic y Reaves el domingo pasado, James sumó 30 unidades, 15 asistencias y nueve rebotes, pero los Lakers perdieron 134-128 ante los tribulados Mavericks de Dallas.

James promedia 20.8 puntos, 7.1 asistencias y 6.1 rebotes por partido esta temporada. Ha establecido otro conjunto de récords de la NBA esta campaña; el más reciente fue superar la marca de Robert Parish de partidos disputados en su carrera.

La visita a los Lakers al vigente campeón es el primero de tres partidos en cuatro días. Los Ángeles juega en Golden State el jueves y recibe a Phoenix el viernes.