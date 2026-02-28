Oklahoma City. El escolta del Thunder Lu Dort fue expulsado cuando los ánimos se caldearon en el último cuarto de la victoria de Oklahoma City por 127-121 en la prórroga sobre Nikola Jokic y los Denver Nuggets el viernes por la noche.

Dort cometió falta sobre Jokic, y la estrella de Denver se encaró con Dort. Se produjo un forcejeo y Jokic y Jaylin Williams, de Oklahoma City, fueron sancionados con faltas técnicas. Dort fue sancionado con Flagrante 2 y expulsado.

La situación se estaba gestando desde el principio. El Thunder venció a Denver por 4-3 en las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada, y los Nuggets -especialmente Jokic- estaban decididos a igualar el estilo agresivo de Oklahoma City.

La temporada pasada, Dort fue seleccionado para el primer equipo del All-Defensive y tiene fama de sobrepasar los límites del juego físico aceptable. El jefe de equipo James Williams dijo después del partido que la combinación de golpe de cadera y zancadilla de Dort es peligrosa.

“Lu Dort fue sancionado con una falta flagrante 2 porque consideramos que su contacto sobre Jokic fue innecesario y excesivo con un alto potencial de lesión, y también porque el contacto llevó a un altercado que no se disolvió”, dijo Williams. “Así que, por norma, una falta flagrante de penalización 2 conlleva una expulsión automática”.

Jokic, que había iniciado el contacto con los jugadores del Thunder durante todo el partido en lugar de dejar que le llegaran, por fin tuvo suficiente.

“Es un movimiento innecesario y una reacción necesaria”, dijo Jokic. “Creo que se supone que no debe haber esas cosas en la cancha de baloncesto, así que fue un movimiento innecesario y una reacción necesaria por mi parte”.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, dijo que entendía por qué Jokic finalmente se quebró. Cree que Jokic es golpeado cuando está lejos de la canasta y no recibe las llamadas debido a su marco de 7 pies, 284 libras.

“Creo que estaba reaccionando a lo que le estaban haciendo”, dijo Adelman. “Y su reacción no va a ser acobardarse. Es competitivo”.

El entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, dijo que está de acuerdo con la expulsión siempre que la decisión sea coherente.

“Si J. Will (Jalen Williams) sale corriendo de la pista y le ponen la zancadilla, esperamos una flagrante 2 de ahora en adelante”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. “Eso es todo. Si ese es el precedente, si se convierte en una jugada malintencionada, y flagrante 2 es la línea en la arena en eso, esperaríamos que si es J. Will, esperaríamos que sea cualquiera. Y si ese es el caso, estamos bien”.

Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, fue sancionado con una técnica en los primeros minutos cuando lanzó el balón a Jokic, que hizo contacto alto con él después de que el juego se hubiera detenido. James Williams dijo que no consideraba antideportivo el contacto por el antebrazo izquierdo de Jokic.

El banquillo de Denver fue sancionado con una técnica en el tercer cuarto, y hubo muchos insultos y empujones.

Los equipos se enfrentarán el 9 de marzo en Oklahoma City.

“Cuando volvamos a jugar contra ellos, sea lo que sea, dentro de unos 10 días, estoy seguro de que será exactamente igual”, afirmó.

