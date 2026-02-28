Boston. Los Celtics han sido uno de los equipos más en forma de la NBA desde que regresaron del parón del All-Star.

Pueden añadir a su lista de logros una de las mejores actuaciones ofensivas de la historia de la liga mientras esperan el posible regreso de su estrella Jayson Tatum a la acción.

Boston lanzó un 66.7% (52 de 78) en tiros de campo en su victoria por 148-111 sobre los Brooklyn Nets el viernes. Fue el segundo mejor porcentaje de tiros de campo de la historia del equipo, por debajo del 67.9% que encestaron contra los Golden State Warriors el 21 de noviembre de 1984.

Los Celtics también encestaron el viernes un 64,7% desde la línea de 3 puntos, lo que equivale a un porcentaje efectivo de tiros de campo del 80,8%, el más alto de la historia de la NBA. El porcentaje efectivo de tiros de campo mide la eficiencia de los lanzamientos ajustando el hecho de que los triples valen más que los tiros de dos puntos.

This Neemi sequence >>>@jaytatum0 was a big fan of tonight's @JetBlue Play of the Game pic.twitter.com/rt29ckUHvB — Boston Celtics (@celtics) February 28, 2026

El All-Star Jaylen Brown fue el líder, con 28 puntos, nueve asistencias y siete rebotes. Pero tuvo mucho apoyo de sus compañeros de equipo, con la adquisición de Nikola Vucevic añadiendo 28 puntos y 11 rebotes para su tercer doble-doble como miembro de los Celtics.

“Creo que hemos hecho un buen trabajo de lectura del juego”, dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. “Creo que hicimos las lecturas correctas durante casi todo el partido. Creo que esta noche Vooch parecía realmente cómodo en sus lecturas ofensivas y su proyección ofensiva. Desbloqueó muchas cosas para nosotros”.

Los 13 jugadores de los Celtics anotaron en el partido, y Boston sólo cometió tres pérdidas de balón tras el descanso.

“Intentamos leer el juego y aprovechar lo que hay”, dijo Brown.

Boston, ganador de cinco de sus seis partidos desde el parón del All-Star, esperará ahora a ver si el partido del domingo por la noche en casa contra los Philadelphia 76ers marca el regreso de Tatum.

El partido, que en un principio iba a jugarse a primera hora del día, fue trasladado por la NBC al horario de máxima audiencia de las 8:00 p.m., lo que generó especulaciones de que podría ser una señal del plan de regreso de Tatum.

Han pasado 41 semanas desde que Tatum se rompiera el tendón de Aquiles derecho el pasado mes de mayo en los últimos minutos de la derrota de los Celtics ante los New Knicks en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Este.

Los Celtics están obligados por la NBA a publicar un informe inicial de lesiones antes de las 5:00 p.m. EST del sábado antes del partido del domingo en casa contra los 76ers.

Después de practicar con el equipo de la G League de los Celtics hace dos semanas, Tatum dijo que aún no había tomado una decisión de si volvería.

“No significa que vaya a volver o no, simplemente es seguir el plan. Así que es sólo otro paso”, dijo Tatum. “No sé el porcentaje. Sólo sé que me siento un poco mejor cada día. Sólo intento centrarme en eso”.

Tatum dijo en la misma entrevista que también es consciente de no querer interrumpir el progreso de un equipo de los Celtics que, con 39-20, ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de la Conferencia Este.

Soy muy consciente de lo que ocurre. Creo que se derivaría de eso. Obviamente, sé lo que aporto al equipo. Pero también soy consciente de que estos chicos han estado jugando muy bien", dijo Tatum.

