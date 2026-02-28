Lisboa, Portugal. El Benfica ha suspendido a cinco aficionados por comportamiento racista durante el partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, cuando su jugador Gianluca Prestianni fue acusado de insultar racialmente a Vinícius Júnior.

El Benfica dijo en un comunicado el viernes que se abrió un procedimiento disciplinario contra los cinco miembros del club y que, en última instancia, podrían ser expulsados.

El club los suspendió después de que una investigación interna inicial encontrara pruebas de “comportamiento inapropiado en las gradas, de carácter racista, incompatible con los valores y principios que rigen el club.”

Imágenes de televisión mostraron a algunos aficionados haciendo gestos de mono tras la victoria del Madrid por 1-0 en el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones, el 17 de febrero. El partido tuvo que ser detenido durante casi 10 minutos por la acusación de Vinícius de que Prestianni le llamó “mono” después de que el jugador brasileño marcara y lo celebrara delante de los aficionados del Benfica.

PUBLICIDAD

Prestianni negó haber insultado racialmente a Vinícius, pero fue suspendido provisionalmente por la UEFA para el partido de vuelta disputado el miércoles en Madrid, en el que los anfitriones se impusieron por 2-1 -con uno de los goles marcados por Vinícius- para alcanzar los octavos de final de la competición europea.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.