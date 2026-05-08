Moses Brown firmó un doble-doble de 20 puntos y 16 rebotes para guiar el jueves a los Criollos de Caguas a un triunfo, 95-83, sobre los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roger Mendoza.

Con este resultado, Caguas consiguió su cuarta victoria al hilo y mejoró su récord a 10-5 para mantenerse en la primera posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Santurce, por su parte, sufrió su quinta derrota en los últimos seis juegos y empeoró su marca a 6-10.

Así las cosas, los Criollos aseguraron su serie particular ante los Cangrejeros (3-1). Además de Brown, Alexander Kappos tuvo una destacada actuación al anotar 18 unidades, incluyendo cuatro triples, saliendo del banco. Le siguió Christian “Cuco” López, también de la segunda unidad, con 15 tantos.

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Por los crustáceos, el mejor fue Corey McKeithan con 21 puntos. Malik Beasley e Isaiah Piñeiro aportaron 17 unidades cada uno. El dirigente Nelson Colón no tuvo disponibles a Ángel Rodríguez (pie), David Huertas (hombro), Devon Collier (pierna) ni Walter Hodge Jr. debido a lesiones.

En el Coliseo Rubén Rodríguez, los Mets de Guaynabo se vistieron de “pillos” tras vencer, 90-80, a los Vaqueros de Bayamón.

Guaynabo ahora juega para un balance de 8-8, que lo coloca a medio juego del tercer puesto de la Conferencia A que ocupan los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

Bayamón, en cambio, perdió su segundo partido consecutivo y cayó a 11-8. Aún así, los Vaqueros permanecen en el segundo lugar de la Conferencia A.

Los refuerzos Torrey Craig, Devin Williams y Brandon Knight lideraron la ofensiva de los Mets. Craig fue el mejor con 24 tantos, mientras que Williams añadió 23 y Knight 21. En causa perdida, Jae Crowder terminó con 15 puntos y Stephen Thompson Jr. con 14.

La acción del BSN continuará este viernes, cuando los Santeros de Aguada visiten a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, los Indios de Mayagüez reciban a los Atléticos de San Germán en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez y los Leones de Ponce choquen con los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau.