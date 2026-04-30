Los Knicks de Nueva York y los Celtics de Boston aspiran a pasar a la segunda ronda de los playoffs de la NBA con victorias en la carretera, mientras que los Nuggets de Denver buscan forzar un séptimo partido contra los lesionados Timberwolves de Minnesota el jueves por la noche.

Las derrotas consecutivas han hecho que los Hawks de Atlanta busquen en su arsenal de esquemas defensivos y rotaciones de banquillo una respuesta para defender el potente ataque de los Knicks. Karl-Anthony Towns firmó un triple-doble el sábado por la noche mientras Atlanta bloqueaba a Jalen Brunson. Los papeles se invirtieron el martes por la noche, cuando un Brunson liberado anotó 39 puntos.

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“Todo el mundo va a hacer ajustes”, dijo Towns. “Así que simplemente estar preparados para lo que la defensa nos lance y ser capaces de reaccionar en consecuencia”.

Defensivamente, los Knicks han encontrado una solución para CJ McCollum, que robó los partidos 2 y 3 con actuaciones ofensivas decisivas. Los máximos anotadores de los Hawks, Jalen Johnson y Nickeil Alexander-Walker, han tenido problemas para repetir su éxito de la temporada regular.

“Su defensa nunca nos permitió establecer de forma consistente cómo tenemos que jugar para ganarles”, dijo el entrenador de los Hawks, Quin Snyder, tras la derrota del martes por 126-97. “Tenemos que ejecutar lo que somos y lo que hemos hecho para ser un buen equipo, y como he dicho, eso es difícil contra un equipo de su calibre”.

Mientras tanto, en Boston, el pívot de los 76ers Joel Embiid demostró que era lo que le faltaba al equipo en apenas su segundo partido de vuelta tras una apendicectomía. El ex MVP de la liga lideró a Filadelfia con 33 puntos y llevó al equipo a una victoria en la carretera por 113-97.

Headed back to Philly 🤫



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“Él (Embiid) estuvo dominante, especialmente en la segunda parte”, dijo Tyrese Maxey tras el partido. “Hizo un trabajo realmente bueno simplemente insertándose, y ya sabes, estaba orgulloso de él esta noche, tío”.

Los Sixers, con un nuevo impulso, intentarán empatar la serie en casa, mientras que los Celtics esperan sellar su billete para las semifinales de la Conferencia Este.

“Necesitaremos todo lo que tenemos”, dijo Maxey el martes. “Será necesario un esfuerzo aún mayor que el de esta noche”.

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Puede que los Timberwolves no hayan perdido la confianza o la fanfarronería con las lesiones de su estrella Anthony Edwards y de Donte DiVincenzo, pero su disciplina y concentración desaparecieron en la derrota del quinto partido en Denver, donde llegaron a ir perdiendo por 27 puntos en el último cuarto, con 25 pérdidas de balón como problema más evidente.

Aunque Edwards y DiVincenzo son sus dos mejores tiradores de 3 puntos y creadores ofensivos, una recuperación de la defensa asfixiante que impulsó la remontada en el 2º partido y las victorias aplastantes en los partidos 3º y 4º será la mayor clave para que los Timberwolves se lleven la serie.

“No hay duda de que echamos de menos a Donte y Ant y todas las cosas que hacen ofensiva y defensivamente, pero jugamos gran parte del cuarto partido sin ellos, así que seguimos teniendo muy buenos defensores en otras partes”, dijo el entrenador Chris Finch. “No me gustó nuestra mentalidad ofensiva del otro día. Creo que esperamos demasiado sobre nuestros talones. Tenemos que mejorar y volver a lo que sabemos que nos funcionará mejor.”

New York Knicks en Atlanta Hawks

Cuándo y dónde verlo: Partido 6, 7 p.m. EDT (ESPN)

Serie: Nueva York gana 3-2.

Línea de apuestas: Knicks por 2.5.

Lo que hay que saber: Los Knicks ocupan el segundo puesto en anotación de postemporada, con una media de 113,2 puntos por partido y un 48,1% en tiros de campo y un 38,4% desde la línea de 3 puntos. Atlanta va a la zaga en las tres categorías, con una media de 102,6 puntos por partido con un 44,8% en tiros de campo y un 32,2% desde más allá del arco. Brunson viene de su mejor actuación ofensiva de la serie con 39 puntos. Sus 22 partidos de playoffs con 30 o más puntos son la mayor cantidad en la historia de la franquicia. Towns ha encontrado su ritmo como pasador, repartiendo 16 asistencias en los dos últimos partidos y promediando 2,2 asistencias más por partido que en la temporada regular. Alexander-Walker, de los Hawks, está promediando 14,2 puntos por partido esta postemporada, 6,8 menos que su media de la temporada regular.

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Boston Celtics en Philadelphia 76ers

Cuándo y dónde verlo: Juego 6, 8 p.m. EDT (Peacock)

Series: Boston lidera 3-2.

Línea de apuestas: Celtics por 6.5.

Lo que hay que saber: Los Celtics lideran la NBA en triples anotados en postemporada (84) y rebotes por partido (47,6). Jaylen Brown ha sido el máximo anotador de Boston, con una media de 25,8 puntos por partido en los playoffs. Jayson Tatum lidera casi todas las demás categorías, con una media de 10,6 rebotes, 7,6 asistencias y 1,4 robos por partido. El domingo por la noche, Payton Pritchard anotó 32 puntos contra Filadelfia, la mejor marca de su carrera en la postemporada. En dos partidos de playoffs contra Boston, Embiid ha promediado 29,5 puntos casi exclusivamente desde el campo y la línea de tiros libres. Embiid lleva 1 de 11 en triples esta serie y 21 de 44 en tiros de campo. Maxey está promediando más de 40 minutos por partido en los playoffs con 25,6 puntos por partido, 6,8 asistencias y 4,2 rebotes.

Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves

Cuándo y dónde verlo: Partido 6, 9:30 p.m. EDT (ESPN)

Series: Minnesota lidera 3-2.

Línea de apuestas: Nuggets por 5.5.

Lo que hay que saber: Ayo Dosunmu y Mike Conley Jr. fueron titulares por primera vez en la serie para Minnesota ante las bajas por lesión de Edwards y DiVincenzo. Dosunmu lidera al equipo con 21,8 puntos por partido en la postemporada, siete más que su media de la temporada regular. Nikola Jokic y Jamal Murray están promediando más de 25 puntos por partido para los Nuggets, y Jokic también contribuye con 14 rebotes por partido y 9,4 asistencias. Lleva dos triples-dobles en la serie.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.