Cleveland. James Harden acaparó la mayor atención en la serie de movimientos que los Cavaliers de Cleveland hicieron cerca de la fecha límite de la NBA.

Sin embargo, los Cavaliers habrían estado en una situación desesperada el miércoles por la noche sin Dennis Schroder.

Schroder anotó 11 puntos en el último cuarto y los Cavaliers remontaron para vencer 125-120 a los Toronto Raptors en el quinto partido de su serie de primera ronda.

“Este chico ha jugado partidos enormes en la NBA y luego en la escena internacional, así que este tipo de juego encaja con él”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson. “Creo que empezó llegando al aro y eso le permitió soltar el salto. Y luego pensé que su defensa sobre (RJ) Barrett realmente se metió debajo de él, lo acosó. Realmente fue Dennis la Amenaza esta noche”.

PUBLICIDAD

Schroder -adquirido a los Sacramento Kings el 1 de febrero junto con Keon Ellis- terminó con 19 puntos en tiros de 7 de 11, incluidos triples, en 21 minutos. Es la 17ª vez que Schroder anota al menos 19 puntos en un partido de playoffs. El año pasado anotó 20 para Detroit en el segundo partido de su serie de primera ronda contra Nueva York.

Es la tercera vez que Schroder anota más puntos desde que llegó a los Cavaliers.

“Me encantan los grandes partidos, me encantan los playoffs. Sólo tienes que aceptarlo”, dijo Schroder. “He vivido muchos partidos importantes en mi carrera, y lo he visto. Creo que la experiencia importa, pero al final del día, la urgencia y la energía, tienes que tenerla.”

La mayor contribución de Schroder se produjo antes del último cuarto. Los Cavaliers perdían 74-67 en el descanso. El veterano de 13 años hizo un detallado desglose de 2-3 minutos en el vestuario sobre lo que se necesitaba para remontar.

“Sólo quería ver el baloncesto de los Cavs, cómo jugábamos cuando llegamos aquí. Hicimos un gran trabajo incluso a lo largo de esta temporada cuando llegamos aquí, pero creo que nos alejamos un poco de eso”, dijo Schroder. “Necesitamos a los grandes. Jarrett (Allen) y Evan Mobley son la clave de nuestro equipo. Tenemos dos superestrellas con Don (Donovan Mitchell) y con Uno (James Harden), pero a esos dos grandullones tenemos que utilizarlos.”

Mobley anotó seis de sus 23 puntos en el último cuarto, ambos de 3 puntos. Su triple a falta de 10:21 tras una asistencia de Schroder dio a Cleveland una ventaja de 106-103 que ya no abandonaría.

PUBLICIDAD

Schroder añadió una bandeja para ampliar la ventaja de los Cavs a cinco puntos.

“Sólo quería ser agresivo. Sólo quería salir y aportar energía, intentar ayudar todo lo que pudiera para conseguir la victoria”, dijo Schroder.

Schroder jugó los últimos 16 minutos. Atkinson intentó que Mitchell y Mobley volvieran a jugar durante el último cuarto, pero Mitchell dijo que el grupo estaba jugando bien.

“A veces el mejor ataque es quedarse ahí. Hay un nivel de confianza que tengo, y que todos tenemos con este grupo”, dijo Mitchell, que anotó 19 puntos. “Y como he dicho, son los playoffs, hombre. No importa si soy yo, o quien sea, siempre y cuando estemos consiguiendo miradas de calidad y resolviéndolo. Y eso es lo que hemos visto esta noche”.

Schroder dijo que no se dio cuenta de que Mitchell decidió quedarse en el banquillo hasta que alguien lo mencionó después del partido.

" A mí me pasa lo mismo. Cuando alguien está en racha e incluso cuando el entrenador me dice que entre, dejo que el tío cocine. Quienquiera que cocine, y aprecio eso de Don", dijo Schroder. “Significa mucho para mí. Es una superestrella. No muchas superestrellas hacen eso con las que he estado”.

Schroder y los Cavaliers intentarán cerrar la serie el viernes por la noche en Toronto

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.