Los Ángeles. Jabari Smith Jr. anotó 22 puntos, Tari Eason añadió 18 y los Houston Rockets de Houston evitaron la eliminación de los playoffs por segundo partido consecutivo con una victoria por 99-93 sobre los Lakers de Los Ángeles en el quinto partido el miércoles por la noche.

La serie ahora se encuentra 3-2 aún a favor de los Lakers. El sexto partido será este viernes en Houston.

Alperen Sengun logró 14 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para los Rockets, quintos cabezas de serie, que enviaron la serie de vuelta a Houston para el sexto partido el viernes por la noche con una actuación valiente para superar el regreso de Austin Reaves a los Lakers.

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BREAKING: THE ROCKETS KEEP THEIR SEASON ALIVE, RALLY BACK TO 3-2 AFTER TRAILING 3-0.



A HISTORIC COMEBACK IS WITHIN REACH 👀 pic.twitter.com/kTY4wCsl1K — NBACentral (@TheDunkCentral) April 30, 2026

Houston lleva dos victorias consecutivas incluso sin su máximo anotador, Kevin Durant, que se ha perdido cuatro de los cinco partidos de la serie por lesión.

“Nos pusimos en una mala posición, pero aún podemos hacer historia y volver partido a partido”, dijo Sengun. “Jugar en casa, volver aquí, simplemente hacer lo mismo que estamos haciendo”.

Ningún equipo se ha recuperado nunca de una desventaja de 0-3 para ganar una serie de playoffs de la NBA, pero los Rockets están a medio camino. Sólo cuatro de los 159 equipos que han empezado una serie con desventaja de 0-3 han forzado un séptimo partido.

LeBron James anotó 17 de sus 25 puntos en la segunda mitad y añadió siete asistencias, pero Los Ángeles perdió su segundo partido consecutivo después de robar el tercer partido con una improbable remontada en los últimos segundos del tiempo reglamentario.

"Everybody feels amazing. Nobody's tired."



From down 3-0 to down 3-2... @alperennsengun says the @HoustonRockets have plenty of fight left in the tank! https://t.co/x7c2caIOwD pic.twitter.com/K6G95FfpXO — NBA (@NBA) April 30, 2026

Los equipos de James nunca han perdido una ventaja de 2-0 en toda su carrera de 23 años en la NBA.

“Escucha, es un partido”, dijo James. “Hay que dar crédito a quien lo merece. Jugaron bien los dos últimos partidos, excepcionalmente bien, y tenemos que responder a la llamada.”

Reaves anotó 22 puntos y repartió seis asistencias en su regreso de una ausencia de nueve partidos por lesión para los Lakers, pero cometieron 15 pérdidas de balón, en su mayoría atroces, en su peor actuación de la serie y sólo su segunda derrota en 16 partidos en casa desde febrero.

Los Ángeles se despertó con una racha de 11-1 y recortó la ventaja de Houston a 88-85 con una bandeja de James, pero Reed Sheppard hizo un salto antes de arrebatarle el balón a James y hacer un mate con 2:20 por jugar. El momento parecía la redención para Sheppard, que cometió una pérdida de balón forzada por James que condujo a la remontada de los Lakers en el último minuto para empatar el tercer partido.

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“Después de lo que pasó en el tercer partido, podríamos habernos cerrado en banda, haber hecho pucheros y rendirnos”, dijo Sheppard, que durante el día estuvo congestionado y con dolor de cabeza. “Pero no lo hicimos. Lo vimos y aprendimos de ello. Seguimos luchando y seguimos dándonos la oportunidad de ganar”.

Deandre Ayton tuvo 18 puntos y 17 rebotes para Los Ángeles, que sigue sin Luka Doncic. El campeón anotador de la NBA no parece estar cerca de volver de un esguince en los isquiotibiales.

Un esguince en los músculos oblicuos había dejado fuera de juego a Reaves desde el 2 de abril, pero anotó 11 puntos y repartió seis asistencias en la primera parte del quinto partido. Sin embargo, los Rockets mantuvieron la ventaja en la segunda parte y ganaban 87-74 con 5:55 por jugar.

El mate de Ayton puso el marcador 96-93 después de que James y Reaves fallaran sendos lanzamientos abiertos de 3 puntos. Pero Thompson acertó uno de dos tiros libres, y James falló otro intento de 3 puntos que permitió a Houston congelarlo.

Los Rockets tiraron especialmente mal cuando perdieron los dos primeros partidos de la serie en Los Ángeles, pero han redescubierto su toque colectivo al ejecutar un ataque equilibrado en ausencia de Durant. Houston ha jugado con la confianza ejemplificada el martes por Smith, quien afirmó que los Rockets eran “obviamente el mejor equipo” a pesar de su déficit de 3-1 en la serie.

La resistencia de los Rockets es también una buena noticia para los Thunder de Oklahoma City, cabezas de serie, que descansan a la espera del ganador de la serie tras barrer a Phoenix.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.